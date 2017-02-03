Куда сходить на выходные в Сыктывкаре 4 и 5 февраля

«Твоя Параллель» публикует афишу интересных событий на ближайшие субботу и воскресенье в Сыктывкаре. 4 и 5 февраля жители и гости столицы Коми смогут научиться петь, проверить свой интеллект и поболеть за гимнасток.

Культура

«Сильва» в музтеатре

5 февраля в 18 часов в Государственном театре оперы и балета зрители увидят оперетту «Сильва» на музыку Имре Кальмана. Режиссер-постановщик — Михаил Гусев, дирижер-постановщик — Олег Бренц, дирижер спектакля — Дмитрий Савенков.

Аристократ Эдвин и певица варьете Сильва Вареску полюбили друг друга. Чтобы расстроить невыгодную «партию» сына, аристократические родители вспоминают о давно забытой помолвке сына с «партией» выгодной — графиней Стаси и объявляют о предстоящей свадьбе. Но тут выясняются непредвиденные обстоятельства — оказывается, аристократическая мать Эдвина сама когда-то пела и танцевала в том же самом варьете «Орфеум».

Криминал в драмтеатре

В Академическом театре драмы им.В.Савина 1 октября на суд зрителей представят детективную комедию «Дорогая Памела, или Как пришить старушку» (12+). Режиссер — Борис Лагода. Начало в 18 часов. Продолжительность — 2 ч.30 м.

Интеллектуальный уик-энд в Нацбиблиотеке

5 февраля в традиционный День семейного отдыха в Национальной библиотеке Коми надо будет думать. В 11 часов там стартует «Интеллектуальный weekend».

Сначала будут настольные игры, тест на IQ и презентация книги И. А. Копышевой «Как я спасся от депрессии». В полдень начнется 5-й тур чемпионата РК по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». На протяжении всего дня будет открыта выставка «Советская фотомеханика из коллекции Сергея Прокушева».

Конкурс пения в «Октябре»

4 и 5 февраля в ЦДК «Октябрь» состоится очно-заочный отборочный тур открытого городского фестиваля-конкурса «Поющий Север». Сначала отсмотрят тех, кто пришлет свои материалы, а на следующий день прослушают соискателей на попадание в основную программу лично.

По теории вероятности, найдется человек, который совсем не умеет петь, зато может повеселить. А может получится и так, что среди конкурсантов будет доселе никому неизвестный сыктывкарский Карузо.

Уроки пения в «Строителе»

Тех, кто петь не умеет, но очень хочет научиться, «Школа рока» приглашает 5 февраля в 18 часов в ДК «Строитель» на бесплатный урок вокала.

Вы узнаете, как готовить голос к пению, как работать с выбранной песней. Сможете настроиться на выступление и передать слушателям те эмоции и впечатления, которые именно вы вкладываете в свое исполнение.

Преподаватель школы RockWay, победитель различных вокальных конкурсов Ольга Стефаниди. Запись на урок здесь.

Спорт

Художественная гимнастика

4 февраля на Республиканском стадионе пройдет заключительный день Чемпионата Республики Коми по художественной гимнастики.

Всего в соревнованиях участвуют 162 спортсменки.

Лыжные гонки

На Республиканском лыжном комплексе им.Р.Сметаниной проходит Первенство СЗФО среди юношей и девушек старшего возраста (17 и 18 лет) по лыжным гонкам.

4 февраля в 11 часов девушки и юноши участвуют в индивидуальной гонке классическим стилем на 5 и 10 км. В воскресенье в 10:30 и 12 часов состоятся эстафеты.

Семейное кино в ТРЦ «Радуга»

Торгово-развлекательный центр «Радуга» приглашает взрослых и детей в кинотеатр.

* На правах рекламы

«Притяжение» (12+) 3D

Фантастика. Режиссер: Фёдор Бондарчук. В ролях: Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков

Сбитый над Москвой неопознанный объект имеет, возможно, внеземное происхождение. Большая часть столичного Чертанова оцеплена, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, решается вопрос об эвакуации местных жителей…

Начало сеансов и стоимость: 9:00 — 130р., 11:10 — 160р., 15:20 — 170р., 19:40 — 200р. Продолжительность: 2ч 18 мин.

«Балерина» (6+) 3D

Анимация. Режиссеры: Эрик Саммер, Эрик Уорин

Сказочно красивый Париж 1884 года. Обычная девочка из сиротского приюта мечтает только об одном – стать знаменитой балериной. Впереди ее ждет самое волшебное приключение всей ее жизни.

Начало сеансов и стоимость: 11:20 — 150р., 17:50 — 180р. Продолжительность: 1ч 36 мин.

«Космос между нами» (16+)

Драма. Режиссер: Питер Челсом. В ролях: Карла Гуджино, Эйса Баттерфилд, Гари Олдман.

Межгалактическая история любви земной девушки и Гарднера Эллиота, выросшего в экспериментальной колонии на Марсе. Их роман начался в интернете, и теперь Эллиот летит на Землю, чтобы встретиться с возлюбленной.

Начало сеансов и стоимость: 13:10 — 160р., 18:00 — 170р. Продолжительность: 2ч.

«Голос монстра» (16+)

Фэнтези. Режиссер: Хуан Антонио Байона. В ролях: Лиам Нисон, Тоби Кеббелл, Фелисити Джонс, Сигурни Уивер.

Поражающая воображение история о мальчике Конноре и монстре из его снов. Когда Коннору особенно тяжело, происходит нечто невероятное – старое тисовое дерево за окном оживает и превращается в громадное чудовище.

Начало сеансов и стоимость: 9:10 — 120р., 14:40 — 160р., 22:10 — 200р. Продолжительность: 1ч 56 мин.

«Отпетые напарники» (16+)

Комедия. Режиссер: Ренни Харлин. В ролях: Джеки Чан, Джонни Ноксвил.

Чтобы обезвредить преступный синдикат и спасти свою племянницу самый честный коп должен взять в напарники красавчика-афериста. Они полные противоположности, но у них одна опасная миссия.

Начало сеансов и стоимость: 20:10 — 180р., 22:10 — 200р. Продолжительность: 1ч 55 мин.

«Мульт в кино №45» (0+)

Начало сеансов и стоимость: 13:40 — 17:00 — 140р. Продолжительность: 50 мин.

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