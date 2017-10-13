Куда сходить в Сыктывкаре 14 и 15 октября

«Твоя Параллель» подготовила афишу интересных событий в столице Коми на ближайшие выходные. В субботу и воскресенье сыктывкарцы и гости столицы республики смогут увидеть купюры в 200 и 2000 рублей, узнать секреты традиционного хлебопечения и познакомиться с кукольными театром Воркуты.

Новые деньги в Банке России

14 октября с 10.00 до 17.00 в Отделении – Национальном банке по Республике Коми состоится «День открытых дверей». Гости Отделения смогут увидеть, как будут выглядеть новые банкноты Банка России номиналом 200 и 2000 рублей, познакомиться с деятельностью главного банка и эмиссионного центра страны – Банка России; увидеть, как происходит пересчет, сортировка и упаковка монет и банкнот; узнать, как отличить подлинную банкноту от поддельной и что делать с поврежденными деньгами.

На площадке перед зданием Отделения по ул. Ленина, д. 45 установят инкассаторский автомобиль. Желающие смогут примерить бронежилет и узнать, легко ли быть инкассатором. Записаться на лекции можно по телефону: 28-00-09.

«Спящая красавица» в Театре оперы и балета

В субботу в 18 часов на сцене Государственного театра оперы и балета представят балет «Спящая красавица». Музыка Петра Чайковского. Либретто Ивана Всеволожского и Мариуса Петипа по сказкам Шарля Перро. Балетмейстер-постановщик — Наталья Терентьева. Дирижер-постановщик — Азат Максутов.

В спектакле заняты воспитанники Детской студии классического балета при Государственном театре оперы и балета Республики Коми, руководитель — народная артистка Республики Коми Наталья Супрун. Сама прима исполняет главную роль.

Куклы в Драмтеатре

С 14 по 22 октября в Академическом театре драмы им. В.Савина пройдет III международный фестиваль театров кукол «В гостях у Мойдыся». Лучшие постановки покажут знаменитые театральные коллективы России, Белоруссии и Армении.

Откроет насыщенную фестивальную программу «В гостях у Мойдыся» спектакль организаторов, воркутинского театра кукол «Стойкий оловянный солдатик». Показы пройдут в субботу в 10 и 12 часов.

«Тополь» в Нацтеатре

В субботу в Национальном музыкально-драматическом театре Республики Коми состоится показ мелодрамы «Куим вожа тополь» («Тополь с тремя вершинами»).

Спектакль, как можно догадаться из его названия и названия самого театра, идет на коми языке. Но не знающие его люди тоже могут в полной мере проникнуться драматургией, ведь для них будет работать синхронный перевод. Начало в 18 часов.

Хлеб в Нацмузее

В воскресный полдень в Доме-музее И.П.Морозова начнется «Праздник хлеба». Вы сможете открыть для себя мир кулинарных традиций республики.

Горожане смогут стать участниками акции «Перемелется – мука будет», посетить мастер-класс «Чудеса из соленого теста». Также всех ждут игры и конкурсы у «Хлебного дерева».

Спорт

Тхэквондо

15 октября в Спортивной школе олимпийского резерва №2 состоится Чемпионат Республики Коми по тхэквондо (ИТФ) и Первенство Республики Коми по тхэквондо (ИТФ) среди юниоров и юниорок, юношей и девушек.

Спортсмены поборются за медали в дисциплинах личный туль, командный туль, а также личный спарринг. Лидеры турнира войдут в состав республиканской сборной и получат право представлять регион на Кубке России по тхэквондо (ИТФ), который пройдет с 5 по 7 ноября в Екатеринбурге. Соревнования стартуют в 10.00.

Мини-футбол

На Республиканском стадионе проходит Первенство Республики Коми по мини-футболу в зачет V круглогодичной республиканской Спартакиады инвалидов. За медали в соревнованиях поборются одна юношеская команда (спортсмены до 17 лет) и шесть мужских команд (спортсмены старше 18 лет). Среди участников коллективы из Сыктывкара, Ухты, Удорского и Сыктывдинского районов.

Финальная игра пройдет в субботу. Свисток судьи к началу матча прозвучит в 12:20.

Кино в ТРЦ «Радуга»

Кинотеатр «Радуга 3D» приглашает взрослых и детей на новые художественные и мультипликационные фильмы.

На правах рекламы

«My Little Pony в кино» (6+)

Мультфильм. Длительность: 110 минут

Шестерка любимых героев – Эпплджек, Сумеречная Искорка, Флаттершай, Пинки Пай, Рарити и Радуга Дэш – теперь на большом экране! Король Шторм хочет лишить пони магии и захватывает город. Чтобы остановить злодея, пони покидают родные края и отправляются в путешествие, полное чудес и опасностей. Им предстоит покорить волшебные горы, погрузиться в подводные миры и даже оказаться на летучем пиратском корабле.

Начало сеансов и стоимость: 9:20 – 120р., 11:20 – 150р., 14:35 – 150р., 17:15 – 170р.

«Салют-7» (12+)

Драма. Режиссер: Клим Шипенко. В гл. ролях: Павел Деревянко,Владимир Вдовиченков. Длительность: 100 минут

Космическая станция «Салют-7», находящаяся на орбите в беспилотном режиме, неожиданно перестает отвечать на сигналы центра управления полетом. Принято решение об отправке на орбиту спасательной экспедиции. Космический экипаж должен найти «мертвую» станцию и впервые в мире провести стыковку с 20-тонной глыбой неуправляемого железа.

Начало сеансов и стоимость: 9:30 – 130р., 12:35 – 150р., 15:10 – 160р, 17:45 – 180р., 19:20 – 200р., 21:40 – 190р. (3D)

«Ежик Бобби: Колючие приключения» (6+)

Мультфильм. Длительность: 94 минуты

События картины разворачиваются вокруг очаровательного и харизматичного ежика по имени Бобби. Правда, он забыл абсолютно все. Невероятно, но факт: проснулся в лесу, не смог ничего припомнить. Отчего могло это приключиться? Теперь его очень беспокоит данный вопрос, на который никто из животных не может найти ответа. Дело в том, что местные его не знают, да и ему они не знакомы. И вот теперь маленький колючий герой решает во что бы то ни стало выяснить, что же на самом деле произошло и кто он такой.

Начало сеансов и стоимость: 13:25 – 150р. (3D)

«Крым» (16+)

Драма. Режиссер: Алексей Пиманов. В гл. ролях: Роман Курцын,Евгения Лапова. Длительность: 99 минут

Масштабная экшн-драма, красивая и пронзительная история о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе на фоне реальных событий крымской весны 2014 года. Судьба свела их в Крыму близ древнего города Мангуп-Кале. В непростые дни исторических перемен они должны сохранить свою жизнь и любовь.

Начало сеансов и стоимость: 19:50 – 190р, 21:25 – 180р.

«Мульт в кино №59» (0+)

Сборник мультипликационных фильмов.

Начало сеансов и стоимость: 11:30 – 140р., 16:40 – 140р.

Касса кинотеатра работает с 9:00 до 22:00. Билеты на более поздние сеансы просьба приобретать заранее. Подробности на сайте ТРЦ «Радуга» — http://raduga3d.com/