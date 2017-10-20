Куда сходить в Сыктывкаре 21 и 22 октября

«Твоя Параллель» подготовила афишу интересных событий в столице Коми на ближайшие выходные. В субботу и воскресенье сыктывкарцы и гости столицы республики смогут вспомнить советское детство, узнать о коми-болгарской дружбе и сводить ребенка на армянский кукольный спектакль.

Болгары в городе

В субботу состоится очередная познавательная прогулка по Сыктывкару. На этот раз темой станет Коми-болгарская дружба, которая длится уже 50 лет.

Ведущими станут журналист Игорь Бобраков и историк Нина Нолкен. Начало в 12.00 возле Дворца бракосочетаний по ул.Бабушкина, 10.

Журавли в «Октябре»

22 октября в полдень в центре досуга и кино «Октябрь» состоится Праздник Белых Журавлей — День светлой памяти о павших на полях сражений во всех войнах.

Организаторы подготовили поэтическо-музыкальную композиция, посвященную нашим землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В программе примут участие поисковые отряды «Наследие» и «Звезда», а также творческие коллективы Сыктывкара.

Бах в Театре оперы и балета

В субботу в 18 часов Государственный театр оперы и балета проведет музыкальный салон «И. С. Бах – музыка вселенной».

Для любителей классики споют Ольга Сосновская, Галина Петрова, Анастасия Морараш, Ксения Шабалина и гость из Йошкар-Олы Максим Палий.

Мышонок в Драмтеатре

В воскресенье в 10 и 12 часов театр марионеток «Мимос» из Еревана представит два показа спектакля «Мышонок и комариха». Ими завершится Международный фестиваль кукольных театров «В гостях у Мойдыся».

Мышонок по имени Пуй-Пуй мечтает попробовать кокос и за этим едет в далекий Индистан. Когда плод падает на землю, то мышонок, пытаясь в него забраться, случайно соскальзывает внутрь фрукта. Счастливый, он напивается кокосовым молоком. Но утром Пуй-Пуй не может выйти из кокоса – растолстел. Что будет дальше, вы узнаете, если придете на спектакль.

Кот в Нацтеатре

22 октября в 16 часов Национальный музыкально-драматический театр Республики Коми приглашает на спектакль ««КАБАРЕ «Сысольский кот».

Пленные французы поселены в Усть-Сысольске. Сюжет разворачивается вокруг двух из них – Мишеля и Анри, и коми девушек Глафиры и Анны. Анри, ветеран войны, влюбляется в Анну, но их отношениям мешает то, что он остался калекой, да и у девушки есть уже местный ухажер, более настырный и наглый, нежели скромный Анри. Его товарищ Мишель — малый не промах, заводит роман с красоткой Глашей. Сбывается мечта купеческой дочки Глафиры – выйти замуж за «заморского принца», но время плена закончилось, французов высылают обратно на родину.

Советское детство в Нацмузее

В Выставочном зале Национального музея Коми открылась выставка «Советское детство». Это один из проектов музея, посвященных 100-летию Октябрьской революции.

На выставке представлены атрибуты той эпохи: детские вещи, игрушки, школьные принадлежности, документы и фотографии.

Советское студенчество в «Югоре»

22 октября в 11:00 состоится публичная лекция в рамках выставки «У студентов есть своя планета». Создатель проекта Михаил Александрович Дронов проведет экскурсию по выставке и расскажет посетителям об истории студенческого движения в Республике Коми и его развитии в наши дни.

С 2003 года движение студенческих отрядов начало активно возрождаться и за последние 5 лет более трех тысяч студентов учебных заведений РК прошли трудовые семестры. На публичной лекции у всех желающих будет возможность получить информацию из первых уст, задать интересующие вопросы и просто пообщаться с интересным человеком.

Этнотур в Нацбиблиотеке

В воскресенье в 11 часов Национальная библиотека Коми приглашает всех на «Этнотур». Гостей ждет фримаркет краеведческих изданий, игра-мемори «Северная столица», паззлы «Современный Сыктывкар».

На детской площадке расположится творческая мастерская. Можно будет посетить мастер-класс «Украшения своими руками: бабочка-затейница». В полдень состоится встреча с путешественником Сергеем Горбуновым.

Спорт

Взрослый мини-футбол

Сыктывкарская мини-футбольная команда «Новая генерация» 22 октября сыграет с лидером чемпионата России по мини-футболу среди клубов Суперлиги — новосибирским «Сибиряком».

Желто-синие выйдут на матч практически в оптимальном составе — пропустит игру лишь Александр Семуков, который был удален в поединке предыдущего тура против «Норильского никеля». Начало игры — в 16.00.

Юношеский мини-футбол

20-22 октября впервые в Сыктывкаре проходит Первенство Республики Коми по мини-футболу среди юношей 2007-2008 г.р. В соревнованиях принимают участие 11 команд. В группе «А» выступят сборные «Сыктывкар-1», Инта, Прилузский и Усть-Куломский районы. В Группе «В» — команды «Сыктывкар-2», Усть-Вымский, Удорский и Сысольский районы. В группе «С» — сборные Сосногорска, Сыктывдинского и Корткеросского районов.

Команды, занявшие первые и вторые места, а также две лучшие команды среди третьих в своей группе продолжат борьбу за медали соревнований в четвертьфинале. Лидеры этого этапа выходят в полуфинал, проигравшие разыгрывают 5-8 места. Финал соревнований состоится 22 октября в 17:10.

Тяжелая атлетика

На выходных в Спортивной школе олимпийского резерва №2 пройдет Первенство Коми по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 1999 года рождения и моложе.

Соревнования начнутся 21 октября в 11 часов. Официальное открытие состоится в 14 часов. В воскресенье тяжелоатлеты выйдут на помост в полдень.

Кино в ТРЦ «Радуга»

Кинотеатр «Радуга 3D» приглашает взрослых и детей на новые художественные и мультипликационные фильмы.

На правах рекламы

«Тэд-путешественник и тайна Царя Мидаса» (6+)

Мультфильм. Длительность: 100 минут

Когда-то Тадео Джонс был обычным строителем, однако лихое приключение позволило ему вырваться из плена привычной жизни и стать охотником за редкими сокровищами. Знакомство с древностями, археологические раскопки и путешествия стали неотъемлемой частью его жизни. Получив много новых эмоций, Тадео решает, что пришло время вернуться к прежнему образу жизни. На этот шаг главный герой готов пойти ради своей возлюбленной Сары, которой он собирается сделать предложение.

Начало сеансов и стоимость: 9:00 – 120р., 13:45 – 160р., 16:20 – 170р.

«Голем» (18+)

Триллер. Режиссер: Хуан Карлос. В гл. ролях: Дуглас Бут, Мария Вальверде. Длительность: 114 минут

Викторианский Лондон, 1880. Опасный район, Лаймхаус, потрясает серия жестоких убийств. Напуганные до смерти жители полагают, что в этих чудовищных преступлениях повинен голем — древнее мифологическое существо, оживляемое при помощи черной магии. Расследовать загадочные убийства назначают опытного детектива, инспектора Килдэра.

Начало сеансов и стоимость: 19:35 – 200р., 21:35 – 190р.

«My Little Pony в кино» (6+)

Мультфильм. Длительность: 110 минут

Шестерка любимых героев – Эпплджек, Сумеречная Искорка, Флаттершай, Пинки Пай, Рарити и Радуга Дэш – теперь на большом экране! Король Шторм хочет лишить пони магии и захватывает город. Чтобы остановить злодея, пони покидают родные края и отправляются в путешествие, полное чудес и опасностей. Им предстоит покорить волшебные горы, погрузиться в подводные миры и даже оказаться на летучем пиратском корабле.

Начало сеансов и стоимость: 11:00 – 150р., 14:10 – 160р., 17:30 – 180р.

«Салют-7» (12+)

Драма. Режиссер: Клим Шипенко. В гл. ролях: Павел Деревянко,Владимир Вдовиченков. Длительность: 100 минут

Космическая станция «Салют-7», находящаяся на орбите в беспилотном режиме, неожиданно перестает отвечать на сигналы центра управления полетом. Принято решение об отправке на орбиту спасательной экспедиции. Космический экипаж должен найти «мертвую» станцию и впервые в мире провести стыковку с 20-тонной глыбой неуправляемого железа.

Начало сеансов и стоимость: 9:00 – 120р., 11:40 – 150р., 15:25 – 160р, 18:10 – 200р., 20:20 – 200р. (3D)

«Мульт в кино №60» (0+)

Сборник мультипликационных фильмов.

Начало сеансов и стоимость: 10:40 – 140р., 13:10 – 140р.

Касса кинотеатра работает с 9:00 до 22:00. Билеты на более поздние сеансы просьба приобретать заранее. Подробности на сайте ТРЦ «Радуга» — http://raduga3d.com/