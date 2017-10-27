Куда сходить на выходные в Сыктывкаре 28 и 29 октября

«Твоя Параллель» подготовила афишу интересных событий в столице Коми на ближайшие выходные. В субботу и воскресенье сыктывкарцы и гости столицы республики смогут послушать современные песни на коми языке, помочь кошкам и пообщаться со свободным литератором.

Коми песни в Доме дружбы народов

28 октября в 16 часов в Доме дружбы народов Республики Коми состоится V Республиканский молодежный фестиваль современной коми песни «Койташ».

На юбилейном шоу сойдутся самые разнообразные современные направления песенного жанра: от этнической музыки до кантри рока, от поп музыки и диско до авторской песни.

Финно-угорский день в Нацмузее

28 октября с 10 до 17 Национальный музей Республики Коми познакомит посетителей с финно-угорским миром. В Выставочном зале покажут документальные фильмы об этнокультурном наследии финно-угорских народов «FINNOUGORIA.TV». Там же пройдет выставка «АС АРТЭ АРХАИКА и ЭТНОФУТУРИЗМ».

В Литературном музей И. А. Куратова будут тематические выставки «Коми в семье финно-угорских народов», «Предания древней Пармы», «Путешествие с Марпидой царевной», «Проделки Яг-Морта», «Мир сквозь синее стеклышко».

Кошкин день в Нацмузее

В субботу Национальный музей приглашает всех в гости на «Кошкин день». Программа рассчитана на любой вкус: выставка «Сидит кошка на окошке», бумажный кукольный театр, добрые мультики, аквагрим, раскраски и карандаши, пазлы, мастер-класс и многое другое. А пока посетители будут участвовать в этом муррр-мероприятии, котики Серж и Флокса из приюта будут терпеливо ждать, когда же с ними кто-то поиграет в кошачьи игры.

В этот день можно принести добрую посылочку для больных и старых постояльцев приюта «Кошки за окошком»: сухие и влажные корма для взрослых кошек и котят, древесный наполнитель любой марки, мячики для кошек (резиновые и пластиковые), бумажные полотенца, бахилы, медицинские перчатки.

«Биармия» в Нацтеатре

29 октября в 16 часов Национальный музыкально-драматический театр Коми представит арт-рок мюзикл «Биармия». Он основан на одноименной поэме Каллистрата Жакова. Биармия — это страна из прошлого, которая располагалась там, где сейчас Коми край. Граничила она с Великой Пармой. Соответственно, герои мюзикла — это жители Биармии и Пармы.

В основе спектакля — рассказ о любви длиной в целую жизнь. Начинается она с того, что пермский князь Яур отправляется в Биармию за невестой — Райдой. Она оставляет дом, рожает Яуру сына и становится частью Пармы. Подобное сухое изложение сюжета не может передать всю красоту этой истории. Спектакль нужно смотреть. Он наполнен музыкой, светом, символами. Часть стихов проговаривается, часть становится песнями, которые талантливо исполняются вживую.

Свободный литератор в Нацбиблиотеке

29 октября в 11.00 Национальная библиотека приглашает на встречу с Дарьей Артамоновой, писателем, поэтом, сценаристом и, как она сама себя называет, свободным литератором. У вас будет уникальная возможность поучаствовать в поэтической игре, узнать об основных принципах стихосложения, подискутировать на тему «Литература – искусство или ремесло?».

Также в традиционный День семейного отдыха пройдет мастер-классы по изготовлению коми куклы-скрутки и «Мишки-обнимашки». А на праздничной концертной программе подведут итоги конкурса «Республику свою по книгам узнаю» и выставка работ участников.

Спорт

Рукопашный бой

29 октября в 10 часов в Спортивной школе олимпийского резерва №2 стартует Республиканский турнир по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-17 лет, мужчин и женщин на Кубок Президента Федерации рукопашного боя РК. За медали поборются спортсмены из Ухты, Сосногорска, Печоры, Емвы, Микуни, Сыктывкара, Удорского и Корткеросского районов.

Лидеры соревнований смогут выступить на Чемпионате Северо-западного федерального округа по рукопашному бою, который пройдет в ноябре в Ленинградской области.

Кикбоксинг

Открытые Чемпионат и Первенство Республики Коми по кикбоксингу стартуют в Сыктывкаре 28 октября в 10 часов. Ожидается участие около 100 спортсменов из Ухты, Сосногорска, Воркуты, Сыктывкара и Вуктыла.

В разделе кикбоксинга «Лайт-контакт» (легкий контакт) выступят мальчики и девочки, юноши и девушки, юниоры и юниорки, мужчины и женщины в возрастных категориях от семи до 19 лет и старше. Весовые категории спортсменов – от 25 до 94+ килограммов. В разделе «Фулл-контакт» (полный, жесткий контакт) и «Фулл-контакт с лоу-кик» (полный контакт с разрешенными ударами ногами по внешней и внутренней стороне бедра) померятся силами юниоры 17-18 лет и мужчины 19 лет и старше. Весовые категории спортсменов – от 36 до 91+ килограммов.

Кино в ТРЦ «Радуга»

Кинотеатр «Радуга 3D» приглашает взрослых и детей на новые художественные и мультипликационные фильмы.

На правах рекламы

«Последний богатырь» (12+)

Сказка. Режиссер: Дмитрий Дьяченко. В гл. ролях: Мила Сивацкая, Александр Кухаренко. Длительность: 118 минут

Иван, обычный парень, по воле случая переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье. В этом параллельном мире живут герои русских сказок, волшебство — неотъемлемая часть быта, а спорные вопросы решаются битвой на богатырских мечах. Неожиданно Иван оказывается в самом центре борьбы светлых и темных сил, вот только непонятно, почему главная роль в происходящих событиях, по всеобщему мнению, уготована именно ему.

Начало сеансов и стоимость: 9:00 – 120р., 11:05 – 150р., 13:40 – 160р., 17:30 – 180р., 18:40 – 200р.

«Мы-монстры» (6+)

Мультфильм. Длительность: 99 минут

Знакомьтесь с чудовищно обаятельной семейкой Уишбоун! По воле могущественного Дракулы они сталкиваются с монстрическими проблемами: мама превращается в вампира, папа – в Франкенштейна, а их дети в мумию и оборотня. Чтобы снова стать людьми, им нужно не только победить повелителя тьмы, но и стать по-настоящему счастливой семьей!

Начало сеансов и стоимость: 13:10 – 150р., 15:45 – 160р. (3D)

«Тэд-путешественник и тайна Царя Мидаса» (6+)

Мультфильм. Длительность: 100 минут

Когда-то Тадео Джонс был обычным строителем, однако лихое приключение позволило ему вырваться из плена привычной жизни и стать охотником за редкими сокровищами. Знакомство с древностями, археологические раскопки и путешествия стали неотъемлемой частью его жизни. Получив много новых эмоций, Тадео решает, что пришло время вернуться к прежнему образу жизни. На этот шаг главный герой готов пойти ради своей возлюбленной Сары, которой он собирается сделать предложение.

Начало сеансов и стоимость: 11:00 – 150р., 17:00 – 160р.

«Голем» (18+)

Триллер. Режиссер: Хуан Карлос. В гл. ролях: Дуглас Бут, Мария Вальверде. Длительность: 114 минут

Викторианский Лондон, 1880. Опасный район, Лаймхаус, потрясает серия жестоких убийств. Напуганные до смерти жители полагают, что в этих чудовищных преступлениях повинен голем — древнее мифологическое существо, оживляемое при помощи черной магии. Расследовать загадочные убийства назначают опытного детектива, инспектора Килдэра.

Начало сеансов и стоимость: 21:40 – 180р., 22:40 – 170р.

«Салют-7» (12+)

Драма. Режиссер: Клим Шипенко. В гл. ролях: Павел Деревянко,Владимир Вдовиченков. Длительность: 100 минут

Космическая станция «Салют-7», находящаяся на орбите в беспилотном режиме, неожиданно перестает отвечать на сигналы центра управления полетом. Принято решение об отправке на орбиту спасательной экспедиции. Космический экипаж должен найти «мертвую» станцию и впервые в мире провести стыковку с 20-тонной глыбой неуправляемого железа.

Начало сеансов и стоимость: 9:10 – 120р., 15:00 – 160р, 19:40 – 200р., 20:40 – 190р. (3D)

«Мульт в кино №60» (0+)

Сборник мультипликационных фильмов.

Начало сеансов и стоимость: 12:40 – 140р.

Касса кинотеатра работает с 9:00 до 22:00. Билеты на более поздние сеансы просьба приобретать заранее. Подробности на сайте ТРЦ «Радуга» — http://raduga3d.com/