Куда сходить в Сыктывкаре 7 и 8 октября

«Твоя Параллель» подготовила афишу интересных событий в столице Коми на ближайшие выходные. В субботу и воскресенье сыктывкарцы и гости столицы республики смогут попрощаться с Италией в музее, «обвинить» Париж и пойти на «Утиную охоту».

Культура

«Кармен» в Театре оперы и балета

Арии Кармен на французском языке в исполнении меццо-сопрано из Воронежа Юлии Проняевой смогут услышать пришедшие в Государственный театр оперы и балета в субботу в 18 часов.

Для тех, кто не знает языка Проспера Мериме: главная героиня оперы «Кармен», раскованная, свободная и не признающая законов женщина, цыганка, способная изменять судьбы всех тех, кто оказывается с ней рядом. Она привлекает внимание мужчин, наслаждается их любовью, но не считается с их чувствами. Впрочем, суть трагических амурных историй можно будет понять из сопровождающих спектакль субтитров.

«Утиная охота» в Драмтеатре

В воскресенье в 18 часов Академический театр драмы приглашает на трагикомедию «Утиная охота».

Драма А. Вампилова в версии Юрия Попова становится вневременной: в ней нет привязок к советскому прошлому, ни очевидной ориентации на современность – это история человека вообще. Неслучайно фамилия главного героя – Зилова – дала название целому явлению в литературе и жизни. Социальная проблема «зиловщины», связанная с темами лишнего и маленького человека, в спектакле тесно переплетается с вопросами преодоления кризиса среднего возраста, который переживает главный герой.

«Париж» в Нацтеатре

«Во всем виноват Париж» — комедию под таким названием увидят зрители в Национальном музыкально-драматическом театре 7 октября в 18 часов.

Спокойствие и размеренность деревенской жизни нарушается, когда один из жителей уезжает в Париж по выигранной путевке. И без того ревнивая супруга еще больше мучается, когда над ней подтрунивают домочадцы, воображая, что же ее муж может там делать. Ведь столица Франции — это родина любви. Главного героя – по-коми Миш Ӧльӧ – даже в шутку уже прозвали Мишелем. Что же ждет его по возвращении домой?

Последний день Италии в Нацмузее

Национальный музей Коми приглашает 7 октября в 16.00 на закрытие выставки «Архитектурный пейзаж в итальянской гравюре конца XVII — начала XIX вв.» из собрания Московского музея-усадьбы «Останкино».

В рамках мероприятия будут подведены итоги акции «Италия. В сердце навсегда», по результатам которой победитель будет награжден памятным подарком от Национального музея Республики Коми, а финалом закрытия станет погружение в атмосферу Италии – концерт итальянской музыки в исполнении учащихся Сыктывкарского Колледжа искусств.

Яг-Морт в Нацбиблиотеке

Национальная библиотека Коми приглашает в полдень 8 октября в на Аrt-час «ЯГ-МОРТ ЖИВ!», посвященного 90-летию композитора Якова Перепелицы. У вас будет возможность познакомиться с творчеством композитора, выпустившим первый национальный хоррор-балет «Яг-Морт», узнать о судьбе нотных рукописей балета и о тайнах их создания, услышать его песни и личные впечатления гостей от общения и сотрудничества с Яковом Сергеевичем.

Специальные гости мероприятия: председатель союза композиторов Республики Коми Михаил Герцман, заслуженная артистка России, народная артистка Республики Коми Альфия Коротаева, музыковед Надежда Жукова. Вход свободный. Начало в 12.00.

«Изнанка» в Юношеской библиотеке

7 октября в 16.00 группа энтузиастов кинематографа «Похмельные духи» представит свой короткометражный проект «Изнанка». Картина в жанре арт-хаус расскажет о путешествии человека сквозь Изнанку мира и попытке постичь и выбраться из нее.

Встреча с творческой группой проекта состоится в Оранжевом зале Юношеской библиотеки.

Спорт

Волейбол

В Сыктывкаре на базе Спортивной школы по футболу стартовал Республиканский турнир по волейболу памяти Героя СССР Н.В.Оплеснина. В соревнованиях участвуют пять мужских и шесть женских команд из Сыктывкара, Ухты, Инты и Усть-Вымского района.

Завершающие игры пройдут в субботу и воскресение. Подробности можно узнать здесь.

Баскетбол

С 7 по 12 октября в СШОР «Юность» пройдет Первенство Республики Коми по баскетболу среди юношей и девушек 2005 г.р. У девушек участвуют две команды Сыктывкара (вторая представляет СОШ №9 п. Краснозатонский), а также команды Усть-Куломского района и Ухты. У юношей за победу сражаются Сыктывкар-1, Сыктывкар-2, Вуктыл и Усинск.

Соревнования пройдут по круговой системе. Призеры Первенства получат право представлять Республику Коми на Первенстве России. Расписание здесь.

Хоккей

7 октября в «Северной Олимпии» пройдет турнир по мини-хоккею с мячом среди юношей. В турнире примут участие команды 2002-2003 г.р. и 2004-2005 г.р. Каждая возрастная группа представлена командами Сыктывкара («Строитель»), Кирова («Родина») и Котласа («Салют»).

Турнир проводится в рамках празднования 70-летия хоккейного клуба «Строитель». Вечером, в 20:30, на льду «Северной Олимпии» пройдет матч между сборной Сыктывкара и ветеранами хоккейного клуба «Строитель».

Кино в ТРЦ «Радуга»

Кинотеатр «Радуга 3D» приглашает взрослых и детей на новые художественные и мультипликационные фильмы.

На правах рекламы

«Ежик Бобби: Колючие приключения» (6+)

Мультфильм. Длительность: 94 минуты

События картины разворачиваются вокруг очаровательного и харизматичного ежика по имени Бобби. Правда, он забыл абсолютно все. Невероятно, но факт: проснулся в лесу, не смог ничего припомнить. Отчего могло это приключиться? Теперь его очень беспокоит данный вопрос, на который никто из животных не может найти ответа. Дело в том, что местные его не знают, да и ему они не знакомы. И вот теперь маленький колючий герой решает во что бы то ни стало выяснить, что же на самом деле произошло и кто он такой.

Начало сеансов и стоимость: 9:00 – 120р., 11:30 – 150р., 13:20 – 150р., 15:50 – 160р., 17:40 – 170р. (3D)

«Крым» (16+)

Драма. Режиссер: Алексей Пиманов. В гл. ролях: Роман Курцын,Евгения Лапова. Длительность: 99 минут

Масштабная экшн-драма, красивая и пронзительная история о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе на фоне реальных событий крымской весны 2014 года. Судьба свела их в Крыму близ древнего города Мангуп-Кале. В непростые дни исторических перемен они должны сохранить свою жизнь и любовь.

Начало сеансов и стоимость: 9:30 – 130р., 11:50 – 150р., 13:50 – 160р., 15:10 – 170р., 18:20 – 200р., 20:20 – 200р, 21:10 – 190р.

«Напарник» (12+)

Комедия. Режиссер: Александр Андрющенко. В ролях: Андрей Назимов, Сергей Гармаш. Длительность: 100 мин.

Неудачная спецоперация заканчивается для майора Хромова переселением в тело маленького ребенка. И всему виной проклятие гадалки! Но даже пересев из полицейской машины в детскую коляску, он умудряется доставить немало хлопот преступному синдикату на Дальнем Востоке. При этом мама ребенка не подозревает, что ее сын способен вести жесткие допросы, а папа вынужден стать невольным «напарником» Хромова.

Начало сеансов и стоимость: 19:30 – 190р.

«Мульт в кино №59» (0+)

Сборник мультипликационных фильмов.

Начало сеансов и стоимость: 10:50 – 140р., 17:10 – 140р.

Касса кинотеатра работает с 9:00 до 22:00. Билеты на более поздние сеансы просьба приобретать заранее. Подробности на сайте ТРЦ «Радуга» — http://raduga3d.com/