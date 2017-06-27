Легкоатлеты Коми лихо пробежали по Вологодщине

На Открытом Чемпионате Вологодской области на призы газеты «Красный север» спортсмены из Республики Коми завоевали шесть медалей.

Как сообщил президент Федерации легкой атлетики Республики Коми Иван Балясников, соревнования собрали более 150 спортсменов из Вологды, Череповца, Сыктывкара, Архангельска, Коряжмы, Северодвинска и Великого Устюга. Республику Коми представляли восемь легкоатлетов: Екатерина Балясникова, Татьяна Ногтева, Владислава Карпова, Варвара Туркина, Екатерина Сагитова, Олеся Решняк, Полина Пискун и Иван Балясников.

В первый соревновательный день Владислава Карпова пробежала стометровку за 12,88с и заняла третье место. На дистанции 400м лучший результат показала Екатерина Балясникова (56,28с), Татьяна Ногтева уступила ей 3,61с и завоевала «бронзу».

«В эстафете 4х100м наши спортсменки уверенно лидировали, но при одной из передач потеряли палочку, что в итоге лишило их призового места. Но, я как тренер, считаю, девушки — молодцы. После потери палочки, спортсменки не растерялись и боролись до последнего», – рассказал Иван Балясников.

Во второй день соревнований копилка команды из Республики Коми пополнилась тремя серебряными медалями. Их завоевали Татьяна Ногтева (800м), Екатерина Сагитова (200м) и Иван Балясников (200м), который, к тому же, установил на дорожке свой личный рекорд, преодолев дистанцию за 21,69 с.

После соревнований в Вологде Екатерина и Иван Балясниковы отправились на Чемпионат Санкт-Петербурга по легкой атлетике, который стартовал сегодня на базе ГБУ ДЮЦ Московского района Санкт-Петербурга «Центр физической культуры, спорта и здоровья».

По сообщению Минспорта РК