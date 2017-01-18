Легкоатлеты Коми среди лучших по Северо-Западу России

На зимнем Первенстве СЗФО России в помещении по легкой атлетике среди молодежи (1995-1997 г.р.), юниоров и юниорок (1998-1999 г.р.), юношей и девушек (2000-2001 г.р.) и Чемпионате СЗФО России по легкой атлетике в Смоленске сборная команда Республики Коми завоевала призовые места на различных дистанциях.

Как рассказал президент Федерации легкой атлетики Республики Коми Иван Балясников, в состав региональной сборной вошли Иван Балясников, Екатерина Балясникова, Максим Петровский, Татьяна Ногтева, Владислава Карпова, Максим Когут, Юлия Антоненко, Александр Торопов, Виталий Торопов и Дмитрий Туев.

Татьяна Ногтева взяла «золото» на дистанции 800 метров и «серебро» на дистанции 400 метров. Владислава Карпова заняла третье место на дистанциях 60 и 200 метров. Александр Торопов стал бронзовым призером на дистанции 400 метров.

В рамках Чемпионата СЗФО России по легкой атлетике Екатерина Балясникова заняла второе место на дистанции 400 метров и третье место на дистанции 200 метров. Ивану Балясникову не было равных на дистанции 60 метров. На дистанции 200 метро он завоевал «серебро». Еще один член сборной Республики Коми, Максим Кобут, занял первое место на дистанции 800 метров, и принес в копилку команды две бронзовые награды на дистанции 400 метров и 3000 метров.

«В рамках чемпионата наши спортсменки Екатерина Балясникова, Юлия Антоненко и Владислава Карпова заняли первое место в эстафете, превысив рекорд Республики Коми на две секунды. У мужчин связка Иван Балясников, Максим Петровский, Максим Кобут и Виталий Торопов в эстафете принесла в копилку сборной «бронзу». Впервые за последние 10 лет в общекомандном зачете сборная Республики Коми заняла третье место, — сообщил Иван Балясников. — За последнее время это один успешных выездов. Ребята, кто выезжали, будут представлять Республику Коми на Первенстве и Чемпионате России по легкой атлетике».

Первенство России по легкой атлетике будет проходить с 27 по 29 января в Смоленске. Чемпионат России по легкой атлетике состоится в Москве с 19 по 22 февраля.

По сообщению Минспорта РК