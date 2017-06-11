Легкоатлеты Коми завоевали девять медалей на окружных соревнованиях

В Петрозаводске завершились Чемпионат и Первенство Северо-Западного федерального округа России по лёгкой атлетике, а также II этап VIII летней Спартакиады учащихся России по лёгкой атлетике.

Как рассказал президент Федерации легкой атлетики Республики Коми Иван Балясников, команду Республики Коми на соревнованиях представляли: Екатерина Балясникова, Владислава Карпова, Екатерина Сагитова, Денис Эрдинч, Виталий Торопов, Александр Торопов, Дмитрий Туев, Артем Евдокимов и Иван Балясников, который завоевал две бронзовые медали на дистанциях 100 и 200 м у мужчин.

«Бронза» — и на счету и Александра Торопова на дистанции 100 м среди юниоров 1995-1997 г.р. Также спортсмен стал победителем 400-метровки.

«Серебро» на 400 м и «бронзу» на 200 м среди женщин завоевала Екатерина Балясникова.

Четвертые места — у Екатерины Сагитовой на дистанциях 100 и 200 м среди спортсменов 2000-2001 г.р. (спортсменка 2002 г.р.), а также у Владиславы Карповой на 100-метровке с барьерами – сыктывкарка впервые выступила в этой дисциплине на окружном уровне.

Мужская сборная Республики Коми выиграла два первых места в эстафете 4х100 метров, выставив для участия в этой дисциплине две команды, а также победила в эстафете 4х400 метров.

По сообщению Минспорта РК