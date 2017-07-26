Лучше позже, чем никогда: весенний кубок грэпплеров пройдет 29 июля
29 июля в Сыктывкаре на базе Спортивной школы олимпийского резерва № 2 пройдет Республиканский турнир по смешанным боевым единоборствам «Весенний Кубок грэпплеров 2017».
Как рассказал президент Федерации смешанных единоборств Республики Коми Петр Суворов, за медали в турнире поборются спортсмены из Сыктывкара, Кирова, Великого Устюга и Котласа от семи лет и старше.
Участники сразятся в двух дисциплинах: любительский ММА и профессиональный ММА
«Ключевым станет поединок сыктывкарца Виктора Косолапова и Алексея Балыбердина из Кирова. Кировчанин сделал вызов клубу ММА «Север», заявив, что победит любого из наших спортсменов. У него будет возможность подтвердить свои слова на деле, — сказал Петр Суворов. — Соревнования планировались еще в апреле, но по техническим причинам мероприятие пришлось перенести».
Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 29 июля. Взвешивание состоится 28 и 29 июля в ММА «Север».
Победители получат право участвовать в VIII Международном турнире по смешанным единоборствам Parma Fights этой осенью в Сыктывкаре.
По сообщению Минспорта РК
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