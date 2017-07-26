Лучше позже, чем никогда: весенний кубок грэпплеров пройдет 29 июля

29 июля в Сыктывкаре на базе Спортивной школы олимпийского резерва № 2 пройдет Республиканский турнир по смешанным боевым единоборствам «Весенний Кубок грэпплеров 2017».

Как рассказал президент Федерации смешанных единоборств Республики Коми Петр Суворов, за медали в турнире поборются спортсмены из Сыктывкара, Кирова, Великого Устюга и Котласа от семи лет и старше.

Участники сразятся в двух дисциплинах: любительский ММА и профессиональный ММА

«Ключевым станет поединок сыктывкарца Виктора Косолапова и Алексея Балыбердина из Кирова. Кировчанин сделал вызов клубу ММА «Север», заявив, что победит любого из наших спортсменов. У него будет возможность подтвердить свои слова на деле, — сказал Петр Суворов. — Соревнования планировались еще в апреле, но по техническим причинам мероприятие пришлось перенести».

Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 29 июля. Взвешивание состоится 28 и 29 июля в ММА «Север».

Победители получат право участвовать в VIII Международном турнире по смешанным единоборствам Parma Fights этой осенью в Сыктывкаре.

По сообщению Минспорта РК