Любители экстремальных видов спорта Воркуты устроили шоу

18 июня на площади Центральной состоялось ежегодное летнее шоу любителей экстремальных видов спорта. По сложившейся традиции, в программу мероприятия вошли соревнования на самый лучший трюк, а также показательные выступления спортсменов. Творческим обрамлением действа стали номера брейк-данса и чирлидеров, сообщает администрация Воркуты.

В рамках соревнований на лучший трюк первыми на площадку скейт-парка вышли «агры». Так сегодня называют ребят, катающихся на роликах и выполняющих сложные трюки – так называемые, агрессивные ролики. Их выступление подхватили скейтеры в номинации Скейтборд Jam. Это уличный вариант соревнований по скейтбордингу. Продолжили программу экстремальные самокатчики в номинации KickScooter и любители трюков на велосипедах ВМХ.

«Агрессивными роликами» занимаюсь уже шесть лет, — рассказал после выступления Вадим Емельянов. — Выступил неплохо, но из-за плохой погоды не хватило времени на тренировки. С непривычки после зимы ноги болят. За время своих занятий, считаю, что уже добился хороших результатов и даже учу новичков. Помимо роликов еще занимаюсь на трюковом самокате. Сложно пока сказать, получится ли у меня стать лидером соревнований, но я очень надеюсь на победу».

В мэрии отметили, что сегодня все вышеперечисленные виды экстремального спорта уже вышли за рамки спорта в его традиционном понимании. Сегодня это пласт молодежной культуры, который в определенном смысле стал стилем жизни подрастающего поколения. Еще одним подтверждением этого стало яркое выступление воркутинских трейсеров – ребят, посвящающих свое свободное время занятиям паркуром.

Тандем экстремальных трюков и зрелищных по сложности уличных и спортивных танцев превратил открытие скейт сезона в захватывающее шоу, за которым с удовольствием наблюдали сотни горожан.

По итогам соревнований лучшие трюки в своих номинациях показали:

— «Агрессивные ролики» – Данила Голота

— Скейт-борд – Дмитрий Васильев

— KickScooter – Вадим Емельянов

— ВМХ – Владимир Муратов

Ребятам вручили почетные грамоты и ценные призы – наушники.

Благодарственными письмами были отмечены самые юные участники мероприятия:

— «Агрессивные ролики» – Дмитрий Лакомый

— Скейт-борд – Денис Семенов

— KickScooter – Георгий Фридман

— ВМХ – Максим Иванов

— Брейк-данс – Дмитрий Щепетильников

Также почетной грамотой была награждена Мелиса Родина – единственная девушка в команде спортивного танца брейк-данс.

На следующей неделе торжественное открытие скейт сезона состоится в поселке Воргашор в 16.00.