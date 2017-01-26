Лыжница из Коми — лучшая в классическом спринте по Северо-Западу

На проходящем в Архангельской области Чемпионате Северо-Западного федерального округа по лыжным гонкам члены команды Республики Коми завоевали призовые места.

Как сообщил главный тренер сборной Республики Коми по лыжным гонкам Андрей Нутрихин, у женщин в спринте классическим стилем первое место завоевала Виктория Анисимова. Анастасия Власова, представляющая наш регион и Сахалинскую область, заняла третье место.

Среди мужчин в спринте классическим стилем второе и третье места завоевали Иван Анисимов и Степан Дуркин соответственно. Еще один представитель Республики Коми, Александр Зюзев, пришел к финишу пятым.

Завтра, 27 января, в центре лыжного спорта «Малиновка» (д. Кононовская, Архангельская область) для спортсменов пройдет официальная тренировка. А 28 января лыжникам предстоит показать себя в лыжной гонке свободным стилем.

По сообщению Минспорта РК