Лыжница из Коми Юлия Белорукова победила на этапе Кубка мира

Лыжница из Республики Коми Юлия Белорукова 15 января в паре с Натальей Матвеевой первенствовала на шестом этапе Кубка мира ФИС в итальянском Тоблахе.

Как сообщил главный тренер сборной Республики Коми Андрей Нутрихин, спортсменки выступали в командном спринте свободным стилем и в финальном забеге на одну десятую доли секунды опередили сборную Швеции в составе Иды Ингермарсдоттер и Анны Фальк.

Еще на одну десятую отстали норвежки Астрид Якобсен и Майкен Касперсен Фалла.

Отметим, что днем ранее Наталья Матвеева выиграла индивидуальный спринт свободным стилем. Для Юлии Белоруковой же успех стал первым в сезоне.

По сообщению Минспорта РК