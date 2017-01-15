Лыжница из Коми Юлия Белорукова победила на этапе Кубка мира
Лыжница из Республики Коми Юлия Белорукова 15 января в паре с Натальей Матвеевой первенствовала на шестом этапе Кубка мира ФИС в итальянском Тоблахе.
Как сообщил главный тренер сборной Республики Коми Андрей Нутрихин, спортсменки выступали в командном спринте свободным стилем и в финальном забеге на одну десятую доли секунды опередили сборную Швеции в составе Иды Ингермарсдоттер и Анны Фальк.
Еще на одну десятую отстали норвежки Астрид Якобсен и Майкен Касперсен Фалла.
Отметим, что днем ранее Наталья Матвеева выиграла индивидуальный спринт свободным стилем. Для Юлии Белоруковой же успех стал первым в сезоне.
По сообщению Минспорта РК
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