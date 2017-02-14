Лыжник из Коми выиграл «золото» Европейского юношеского олимпийского фестиваля
Лыжник из Республики Коми Андрей Некрасов выиграл вторую гонку на Европейском юношеском олимпийском фестивале, который проходит в эти дни в Турции.
Сегодня наш атлет первенствовал на 10-километровой гонке свободным стилем.
Как рассказал тренер юношеской и юниорской сборных Республики Коми Алексей Филиппов, «десятку» Андрей Некрасов преодолел за 21 минуту 37 секунд.
Почти на полминуты от россиянина отстал финн Петтери Койвисто. Третье место у еще одного россиянина – Андрей Кузнецова.
Отметим, что в первой семерке спортсменов три россиянина, три финна и один француз.
По сообщению Минспорта РК
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