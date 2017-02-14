Лыжник из Коми выиграл «золото» Европейского юношеского олимпийского фестиваля

Лыжник из Республики Коми Андрей Некрасов выиграл вторую гонку на Европейском юношеском олимпийском фестивале, который проходит в эти дни в Турции.

Сегодня наш атлет первенствовал на 10-километровой гонке свободным стилем.

Как рассказал тренер юношеской и юниорской сборных Республики Коми Алексей Филиппов, «десятку» Андрей Некрасов преодолел за 21 минуту 37 секунд.

Почти на полминуты от россиянина отстал финн Петтери Койвисто. Третье место у еще одного россиянина – Андрей Кузнецова.

Отметим, что в первой семерке спортсменов три россиянина, три финна и один француз.

По сообщению Минспорта РК