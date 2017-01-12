Лыжник из Коми взял «бронзу» Кубка Восточной Европы

Лыжник Алексей Виценко из Республики Коми с результатом 39 мин. 34,0 сек. стал третьим в классической гонке на 15 км на стартовавшем сегодня, 12 января, в республиканском центре олимпийской подготовки «Раубичи» (Минск) этапе Кубка Восточной Европы. Об этом сообщил главный тренер сборной по лыжным гонкам Республики Коми Андрей Нутрихин.

По информации Андрея Нутрихина, победу одержал Никита Ступак (39 мин. 01,3 сек.). Второе место занял Дмитрий Япаров (39 мин. 07,1 сек.), ранее становившийся серебряным призером в составе российской команды в эстафете 4х10 км на зимних Играх в Сочи.

«Алексей Виценко пока занимает второе место в общем зачете розыгрыша Кубка Восточной Европы (при этом является лидером дистанционного зачета), а тройка призеров претендует на участие в этапе Кубка мира вне квоты сборной команды России. Поэтому Алексей Виценко будет привлечен на предолимпийскую неделю в Пьонгчанг, в рамках которой пройдет тестовый этап Кубка мира. Также в Южную Корею поедут наши лыжники Илья Семиков и Ермил Вокуев», — отметил Андрей Нутрихин.

По сообщению Минспорта РК