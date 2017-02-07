«Лыжня России» в Выльгорте и Сыктывкаре

В субботу, 11 февраля, во всех муниципалитетах республики в 35-й раз пройдет «Лыжня России». В каждом городе и районе подготовлена своя программа. Главной площадкой спортивного праздника традиционно станет Республиканский лыжный комплекс им.Р.Сметаниной.

Как рассказал министр физкультуры и спорта Коми Николай Бережной, начало праздника запланировано на 11:30. Тогда заработают торговые и развлекательные площадки. Время официального открытия – 11:50. В полдень на трассу отправятся спортсмены.

Руководители республиканских организаций и ведомств будут преодолевать дистанцию в 2017 метров. Кто именно примет участие в ВИП-забеге, министр пока предпочел не говорить, ведь люди они занятые, могут измениться планы. Но приглашения разослали всем наиболее заметным лицам политики и бизнеса региона.

После особо важных персон на трассу выйдут обычные. Любителям предложат две дистанции на выбор: 2017 или 5000 метров. Погода обещает быть идеальной для занятия лыжным спортом – минус 7.

После финиша всем предложат горячий чай для восстановления сил. Гостей будут угощать и солдатской кашей. Для самых стойких в конце праздника проведут лотерею, разыграют сертификаты на посещение спортобъектов и спортинвентарь.

Принять участие в массовых забегах могут все желающие. Для этого предварительная регистрация не нужна, пройти ее можно будет на самом комплексе. Участникам выдадут шапочки и номера. Но организаторы заранее предупредили, что головных уборов в этом году мало – на всю республику их выделили 3,5 тысячи.

«Хотелось бы пригласить всех на старт. Хоть не всем хватит шапочек и номеров, но думаю, многие приходят на «Лыжню России» не за этими вещами, а за хорошим спортивным настроением», — заключил Н.Бережной.

Организаторы спортивного праздника в столице Коми рассчитывают на участие в нем пяти тысяч сыктывкарцев. Не считая тех, кто отправится на Республиканский лыжный комплекс им.Р.Сметаниной.

Глава Совета города Валерий Козлов сообщил, что в Сыктывкаре «Лыжня России» пройдет на четырех площадках. На лыжной базе «Динамо» за ж/д вокзалом и в Верхней Максаковке забеги начнутся в 11 часов. В Красном затоне – на час раньше. Тех любителей здорового образа жизни, которые не смогли присоединиться к «Лыжне России» в субботу, ждут на базе «Веждино» в Эжве 12 февраля в 11 часов.

По словам В.Козлова, возле лыжной базы «Динамо» расчистят дополнительное место для стоянки автомобилей, по улице Лесопарковой на время проведения праздника будет одностороннее движение, гостям, помимо горячего чая, предложат бесплатную кашу. В «Веждино» участников ждет свежая выпечка.

Насчет вожделенных участниками «Лыжни России» фирменных шапочек, глава Сыктывкара заметил, что их на город выделили только 400. И в первую очередь их выдадут детям.

Илья Баканов