Мария Иовлева завоевала Кубок Духа

Двукратная паралимпийская чемпионка и серебряный призер зимних Паралимпийских игр 2010 года в Ванкувере Мария Иовлева из Республики Коми одержала победу в Байкальском лыжном марафоне, который стал завершающим этапом Кубка Духа «Russialoppet» и прошел 21-22 апреля в акватории Байкала, вблизи села Максимиха Баргузинского района Республики Бурятия.

Как рассказала наставник Марии Иовлевой, Татьяна Линдт, в марафоне участвовали спортсмены-любители и профессионалы со всей страны, в том числе представители паралимпийской сборной России в составе двенадцати человек.

«Мария Иовлева одержала победу в классе LW 10-12 (сидячие спортсмены) на дистанции 20 км среди женщин, ее результат 01:04.52,5. Второй финишировала Ирина Гуляева (01:05.04,7), третьей стала Надежда Федорова (01:05.25,6), — сообщила Татьяна Линдт. — Кроме того, Мария Иовлева, набрав 405 очков, победила в общем зачете Кубка Духа в классе LW 10-12. Победителями общего зачета Кубка Духа также стали Александр Давидович ( LW 10-12, 410 очков), Екатерина Румянцева и Иван Кодлозеров (класс LW2-9 (стоячие спортсмены), набравшие 680 и 880 очков соответственно».

Напомним, члены сборной команды России по лыжным гонкам спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата принимали участие в национальной серии марафонов «Кубок Духа» в рамках подготовки к XII Паралимпийским зимним играм 2018 года в Южной Корее.

Лыжные марафоны серии RussiaLoppet с участием спортсменов — паралимпийцев прошли в период с 28 января по 22 апреля.

Местами проведения соревнований стали Санкт-Петербург, Казань, Талдом — Дубна, Воронеж, Южно-Сахалинск, Ангарск — Иркутск, Мурманск, Ханты-Мансийск, Петропавловск-Камчатский и Максимиха (Байкал).

***Байкальскому лыжному марафону 16 лет. В 2001 гонки организовал известный тренер из Усть-Баргузина Александр Ушаков. Особенность этих состязаний в том, что участники марафона бегут по ледовой крошке, которую местные жители называют «шах». Она позволяет спортсменам развивать скорость до 60 км/час, повторить которую в других условиях невозможно. Именно поэтому сюда приезжает большое количество любителей и профессионалов лыжного спорта со всего мира. С 2013 года этот марафон вошел в официальный календарь всероссийской лыжной серии «Russialoppet».

По сообщению Минспорта РК