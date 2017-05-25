Маршрут «Велоночи» в Сыктывкаре

Маршрут велопрогулки для участников сыктывкарской «Велоночи – 2017» утвержден. Его протяженность составит около 10 км. Участники сыктывкарской «Велоночи – 2017» проедут по уже знакомому маршруту, протяженность которого составит около 10 км. Оргкомитет велопраздника принял решение об утверждении маршрута прошлого года.

Колонна велосипедистов проедет по центральным улицам Сыктывкара: от Стефановской площади по Ленина, Пушкина, Сысольскому шоссе, Морозова, Димитрова, Октябрьскому проспекту и Куратова. На всех светофорных перекрёстках будут стоять волонтёры, которые будут помогать сотрудникам ГИБДД обеспечивать безопасность прохождения колонны.

Для безопасности самих участников «Велоночи – 2017» в Сыктывкаре и автомобилистов, на время движения колонны по улицам города движение машин будет приостанавливаться.

Напомним, пятая «Велоночь» пройдет в Сыктывкаре 12 июня 2017 года. В 2013 году участниками первой «Велоночи» стали 520 человек. Год спустя, 12 июня 2014 года, по улицам Сыктывкара уже ехали почти 1500 велосипедистов, по нескольку сотен человек собрались на аналогичные акции в Воркуте, Ухте и Усинске. В 2015 году участниками «Велоночи» в столице Коми стали более 2500 человек. На четвертую встречу в Сыктывкаре в 2016 году приехали уже больше 4000 велолюбителей.

В этом году регистрация участников начнется на въездах на Стефановскую площадь с 17 часов и продлится до момента старта колонны участников велопробега.

По сообщению Минспорта РК