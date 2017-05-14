Министр спорта республики о предстоящей «Велоночи», самой масштабной в истории

12 июня в Коми в пятый раз пройдет уже ставшая традиционной акция – «Велоночь». Впервые в этом году велопробеги состоятся не только в Сыктывкаре, но и в остальных городах и районах региона. О некоторых подробностях предстоящей «Велоночи – 2017» рассказал министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной.

— В этом году «Велоночь» пройдет уже в пятый раз. Николай Михайлович, чем она будет отличаться от акций прошлых лет?

— Традиционно в предыдущие четыре года «Велоночь» в День России проходила всегда только в Сыктывкаре. На вечернюю велопрогулку по столице Республики Коми собирались тысячи велосипедистов, в других городах и районах республики аналогичных по масштабу акций не было, за исключение Ухты, где организаторы показывали достойную организацию.

В этом году «Велоночь» пройдет уже в пятый раз, но запланировано, что к ней уже присоединятся велосипедисты во всех муниципалитетах Республики Коми, где также состоятся велопробеги. Кроме того, мы рассчитываем, что в Сыктывкар для участия в юбилейной «Велоночи» прибудут велоделегации из ряда муниципалитетов региона.

— Какие-то сюрпризы в честь пятилетнего юбилея на «Велоночи» ожидаются?

— Сыктывкарские велолюбители смогут увидеть на «Велоночи» первый коми велосипед, изготовленный в 1911 году. Деревянное изделие хранится в Национальном музее Республики Коми, 12 июня там пройдет выставка одного экспоната.

Желающие на Стефановской площади смогут еще и прокатиться на специально созданных копиях этого старинного двухколесного транспорта. Кроме того, на «Велоночь» в Сыктывкаре мы ждем гостей из Санкт-Петербурга, они с удовольствием откликнулись на наше приглашение и акробатическими трюками будут развлекать участников велофестиваля в столице Республики Коми.

— В прежние годы несколько участников «Велоночи» уезжали с акции на новых велосипедах. Планируется ли что-то аналогичное в этом году?

— В этом году в Сыктывкаре мы несколько изменим порядок регистрации участников, она будет проводиться на въездах на Стефановскую площадь. С 17.00 мы начнем с помощью волонтеров выдавать пронумерованные браслеты. По ним в финале праздника состоится розыгрыш пяти велосипедов от партнера акции. Будут другие приятные вещи, отличием от прошлых лет является и то, что впервые мы делаем велосектор на Стефановской площади, куда приглашаем родителей с детьми до пяти лет. Они смогут прокатиться на трехколесных велосипедах. Будет и традиционный велогородок для подростков, они смогу проверить себя на знание Правил дорожного движения.

В общем, мы учитываем, что велосипед – средство передвижения для всех возрастов. До встречи на «Велоночи-2017

По сообщению Минспорта РК