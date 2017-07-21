Минспорта России признало гонки на лямпах национальным видом спорта Коми

Комиссия Министерства спорта Российской Федерации единогласно признала гонки на охотничьих лыжах национальным видом спорта Республики Коми. В работе комиссии участвовал министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной.

«Решение о признании гонок на охотничьих лыжах национальным видом спорта Республики Коми будет утверждено приказом Министерства спорта Российской Федерации осенью этого года. Сейчас перед нами стоит задача установить правила гонок на охотничьих лыжах с учетом возраста спортсменов, погодных условий и т.д. В этом году планируется разработать нормативы под спортивные разряды, которые будут апробированы на следующей Лямпиаде. С 2018 года гонки на охотничьих лыжах будут включены в календарный план соревнований», — заявил министр.

Он также отметил: по поручению Главы Республики Коми Сергея Гапликова «О развитии системы соревнований по национальным видам спорта в Республике Коми» региональным Минспорта проведена работа по приданию новому виду спорта официального статуса.

Приказом Министерства спорта Республики Коми от 3 ноября 2016 года №01-12/405 «О развитии гонок на охотничьих лыжах и утверждении правил проведения спортивного мероприятия на территории Республики Коми» утверждены техника и методика обучения способов передвижения на охотничьих лыжах и правила проведения соревнований по данному виду спорта. В муниципалитетах Республики Коми организованы мероприятия по развитию гонок на охотничьих лыжах.

«Первые официальные соревнования прошли в 2016 году. С этого момента состоялось порядка 30 республиканских и муниципальных состязаний по гонкам на лямпах и лызьях. Ежегодно соревнования проводятся в рамках Республиканского лыжного фестиваля «Лямпиада» и республиканского фестиваля «Изъваса вермасьщмъяс»», — продолжил министр.

Добавим, с 2012 года «Лямпиада» включена в перечень особо значимых общереспубликанских мероприятий. Соревнования проводятся при участии Министерства национальной политики Республики Коми, Министерства физической культуры и спорта Республики Коми и межрегионального общественного движения народа коми «Коми войтыр».

В 2015 году на «Лямпиаде» выступили спортсмены-участники Кубка Мира мастеров по лыжным гонкам из Эстонии, Финляндии, Архангельской области, Кировской области и Москвы. В 2016 году за медали в соревнованиях боролись около 400 спортсменов из восьми муниципальных образований Республики Коми. В настоящее время на территории региона гонками на охотничьих лыжах занимаются порядка 300-350 человек.

Говоря о факторах для дальнейшего развития нового вида спорта, Николай Бережной выделил основные из них: понятные правила, сохранение национальных традиций коми народа, доступность освоения техники передвижения, широкий возрастной диапазон участников, климатические условия, а также широкая география соревнований и отсутствие дополнительных затрат на строительство спортивных сооружений.

«Соревнования по гонкам на охотничьих лыжах имеют понятные и доступные для всех правила, по основным параметрам близкие правилам классических лыжных гонок», — отметил Николай Бережной.

В целях сохранения национальных традиций коми народа, предлагается начинать соревнования со старинного коми обряда, который проводили женщины, отправлявшие своих мужей на охоту.

Кроме этого, участники должны будут иметь специальную экипировку, соответствующую национальной одежде охотников (верхняя одежда: «лузан» — подпоясанный тасма, с железной или медной пряжкой, обувь: «тöбöки» — пимы или валенки). Спортсменам разрешается иметь при себе охотничьи трофеи, амулеты, муляжи охотничьих оружий, не представляющие опасности при участии в соревнованиях.

«Еще один фактор — доступность освоения техники передвижения. Основой передвижения на охотничьих лямпах и лызьях, как и в классических лыжах, является скользящий шаг, а именно попеременный двушажный ход. Освоение техники передвижения на лыжах классическим ходом входит в общеобразовательную программу по предмету «физическая культура», — сказал Николай Бережной.

Он также проинформировал о широком возрастном диапазоне участников состязаний — в гонках на охотничьих лыжах могут соревноваться спортсмены от 4 до 70 лет и старше.

«Большое количество населения, проживающее на территории Российской Федерации, особенно в сельской местности, занимается охотничьим промыслом. С другой стороны лыжные гонки развиты во многих субъектах России. Полагаю, что спортсмены и специалисты по лыжным гонкам могут стать фундаментом для развития гонок на охотничьих лыжах», — сказал Николай Бережной.

Министр отметил: проведение соревнований не требует строительства спортивных сооружений, а климатические условия на территории Российской Федерации делают состязания доступными для всех регионов.

«Я считаю, все вышесказанное лишний раз доказывает: гонки на охотничьих лыжах являются перспективным видом спорта в Республике Коми и за ее пределами и в дальнейшем найдут свою спортивную нишу.

Министерство физической культуры и спорта Республики Коми совместно с МОД «Коми войтыр» планирует реализовать ряд мер — это популяризация и развитие гонок на охотничьих лыжах на территории Российской Федерации и привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом посредством развития гонок на охотничьих лыжах», -подытожил Николай Бережной.