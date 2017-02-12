Молодежное правительство промониторит интерес молодежи к спорту

На этой неделе состоялась встреча членов молодёжного правительства Ксении Вокуевой и Маргариты Васильевой в министерстве физической культуры и спорта Республики Коми с министром Николаем Бережным.

Участники встречи обсудили варианты взаимодействия, в частности организация возможных соревновательных проектов, информационная поддержка мероприятий министерства спорта, проведение мониторинга интересов среди молодежи Республики Коми возраста 18-25 лет на предмет заинтересованности к различных видам спорта. Возможно результаты данного мониторинга смогут повлиять на организацию спартакиады среди ВУЗов Республики.

Участники встречи наметили стратегию работы по осуществлению задуманного плана и готовы взяться за дело.