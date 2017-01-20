Молодежный парламент Коми зовет сыктывкарцев сыграть в футбол на снегу

22 января в 13 часов тем, кого не привлекает намеченный на это время матч за Суперкубок по хоккея с мячом, Молодежный парламент Республики Коми предлагает сыграть в футбол.

Место проведения: спортивная площадка школы №38 (ул.Коммунистическая д.74 за общежитием СГУ). По всем вопросам обращайтесь к Илье Логинову, тел.: 8(912) 955-37-70

Этот матч, по замыслу молодых парламентариев, должен стать отправной точкой для проекта по организации регулярных спортивных мероприятий. Их инициаторами смогут выступить сами сыктывкарцы. Любой сможет предложить провести свое мероприятие на уличных дворовых площадках или в залах в то время, когда ему удобно, и найти себе компанию.

Твоя Параллель