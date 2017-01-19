Молодые баскетболистки Коми выбыли из борьбы за призовые места Чемпионата России

В Сыктывкаре продолжается финальный этап Первенства России по баскетболу среди девушек 2001 года рождения. 18 января прошли матчи 1/8 финала.

Москва-2 со счетом 100-36 обыграла Мурманскую область. 100 очков набрала и вторая команда Санкт-Петербурга, когда ее соперницы, Красноярский край-2, только 41.

ХМАО Югра оказалась сильнее Татарстана:63-48, Свердловская область переиграла Московскую область-3: 64-61.

Санкт-Петербург-1 разгромил Рязанскую область: 97-56. Московская область – Республику Коми – 78-27. Ростовская область обыграла Москву-3: 54-44.

В ¼ финала встретятся: Москва-2 – ХМАО-Югра, Свердловская область – Санкт-Петербург-2, Санкт-Петербург-1 – Московская область-1, Москва-1 – Ростовская область.

Сборная Республики Коми продолжит борьбу за 9-16-е места первенства, первым ее соперником станет Рязанская область.

Матчи пройдут 20 января.

По сообщению Минспорта РК