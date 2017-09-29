Молодые боксеры из Коми прошли отбор на Кубок России

С 24 по 29 сентября в Чебоксарах прошло первенство ЦС ФСО профсоюзов «Россия» по боксу среди юношей 16 и юниоров 17 лет на призы Главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова. Соревнования были отборочными на Кубок России, который пройдет уже в декабре в Санкт-Петербурге.

Сборная Республики Коми выступала под руководством тренеров Андрея Летова и Олега Цвирчака.

Золотую медаль в весовой до 81 кг завоевал сыктывкарец Илья Тимофеев – все три боя на турнире он выиграл нокаутом (дважды в первом раунде). Третье место в активе ухтинца Юрия Гуляева, выступавшего в категории до 49 кг. Оба спортсмена отобрались на Кубок России.

Еще два боксера из Республики Коми, Георгий Селезнев (Сыктывкар, до 81 кг) и Кирилл Третьяков (Сосногорск, до 69 кг) стали пятыми.

По сообщению Минспорта РК