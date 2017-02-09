Молодые конькобежцы Коми успешно выступили на российских соревнованиях

Четыре воспитанника ГБУ Республики Коми «Спортивная школа №4» приняли участие в выездных соревнованиях по конькобежному спорту. Полина Букина и Мария Козлова представляли регион в Москве, а Арсений Крыжевский и Мария Роноева – в Вологде.

В Московском спортивном комплексе «Крылатское» проходил финал Первенства России по конькобежному спорту среди юниоров. Мария Козлова на дистанции 3000 метров показала результат 4 минуты 34, 9 секунды, проиграв победительнице Первенства Екатерине Комовой (Москва) 0,8 секунды. В сумме многоборья спортсменка набрала 175,3 очка и заняла 8 место. Полина Букина в масстарте по конькобежному спорту на 10 кругов заняла 8 место.

Арсений Крыжевский и Мария Роноева показали хорошие результаты на Первенстве СЗФО по конькобежному спорту среди юношей и девушек старшего и среднего возрастов в Вологде (3 этап).

Арсений Крыжевский стал бронзовым призером на коронной дистанции 5000 м с результатом 7 минут 52,1 секунды. В сумме многоборья среди юношей старшего возраста у конькобежца 5 результат.

Кроме того, он прошел отбор для участия в финале Первенства России по конькобежному спорту и в VIII Зимней Спартакиаде учащихся 2017 года, которые пройдут в феврале в городе Челябинске и в марте в городе Москве соответственно.

Мария Роноева также будет участвовать в финале Первенства России по конькобежному спорту среди юношей и девушек среднего возраста.

По сообщению Минспорта РК