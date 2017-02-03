Молодые лыжники СЗФО выясняют отношения в Коми

На Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной проходит Первенство СЗФО России по лыжным гонкам, II этап VIII зимней Спартакиады учащихся России (юноши, девушки 17-18 лет (1999-2000 г.р.). В соревнованиях участвуют спортсмены Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Ненецкого автономного округа, Республики Карелия, Республики Коми и Санкт-Петербурга.

В первый соревновательный день лыжникам предстояло преодолеть дистанцию в 5 км (девушки) и 10 км (юноши). В индивидуальной гонке свободным стилем среди девушек «золото» завоевала Ольга Потапова из Новгородской области. «Серебро» — у Арина Каличева (Вологодская область), а «бронза» — у Екатерина Белозерова (Новгородская область).

У юношей первым к финишу пришел Никита Лумбин из Республики Карелия. На втором месте — Дмитрий Каракосов из Санкт-Петербурга, а на третьем — Владимир Попов из Республики Коми.

Во второй день соревнований в спринте классическим стилем у девушек не было равных Виктории Петровой из Санкт-Петербурга. Второе место — у Арины Каличевой из Вологодской области. Замкнула тройку лидеров спортсменка Архангельской области Елизавета Филимонова.

Среди юношей «золото» завоевал Степан Голышев (Архангельская область), «серебро» и «бронза» — у спортсменов из Санкт-Петербурга Дмитрия Каракосова и Николая Петрова соответственно.

Сегодня у участников Первенства СЗФО России по лыжным гонкам официальная тренировка. 4 февраля лыжникам предстоит показать себя в индивидуальной гонке классическим стилем. А 5 февраля их ждет эстафета.

По сообщению Минспорта РК