Молодые лыжники завершили первый день Первенства Коми

На Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной в Выльгорте завершился первый соревновательный день Первенства Республики Коми по лыжным гонкам среди юношей и девушек среднего возраста (2001-2002 г.р.) в зачет круглогодичной юношеской спартакиады среди муниципальных образований и Первенство Республики Коми по лыжным гонкам памяти судьи всесоюзной категории Александра Потолицина среди юношей и девушек старшего возраста (1999-2001 г.р.) в рамках I этапа VIII Зимней спартакиады учащихся России в зачет круглогодичной юношеской спартакиады среди муниципальных образований.

Среди девушек среднего возраста (2001-2002 г.р.) пьедестал почета заняли лыжницы Сосногорска. Мария Чупрова завоевала первое, Карина Грибова – второе, а Татьяна Филиппова – третье место. Среди девушек старшего возраста (1999-2000 г.р.) «золото» и «серебро» — у ухтинских спортсменок Дарьи Зиминой и Алины Каневой. На третьем месте — сыктывкарка Софья Леонгардт.

У юношей среднего возраста первым к финишу пришел Сергей Бобрецов из Усть-Цилемского района. На втором месте — Эммануэль Мамаджанян из Удорского района. Замыкает тройку лидеров сыктывкарский лыжник Артем Ефимчук.

Андрей Некрасов из Усть-Вымского района завоевал первое место среди юношей старшего возраста. «Серебро» — у Сергея Гутарова из Ухты, а «бронза»- у Александра Третьякова из Усть-Куломского района.

В командном результате среди участников среднего и старшего возраста на первом месте — Сыктывкар. Среди районов пальма первенства в обеих возрастных группах — у команды Ижемского района.

Завтра соревнования продолжатся спринтом.

По сообщению Минспорта РК