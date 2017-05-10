На чемпионате Коми по бильярду победил спортсмен из Йошкар-Олы

В Сыктывкаре прошел Открытый чемпионат Республики Коми по бильярдному спорту (комбинированная пирамида). Как рассказал президент Федерации бильярдного спорта Республики Коми Вячеслав Печенкин, в соревнованиях участвовали 22 спортсмена. Победу одержал мастер спорта России из Йошкар-Олы Сергей Мансуров, в финале одолевший сыктывкарца Александра Терехова (на фото) со счетом 4-2 по партиям.

Отметим, что на предварительном раунде соперники также встречались, но тогда победил представитель Республики Коми.

Третье место досталось йошкар-олинцу Андрею Симонову, несколько лет тренировавшему спортсменов в Республике Коми, и ухтинцу Владимиру Коземаслову.

Как отметил Вячеслав Печенкин, турнир прошел в интересной борьбе, так как большинство спортсменов в хорошей форме и рассматривали чемпионат как подготовку к Кубку мэра Москвы, который стартует 15 мая в статусе этапа Кубка мира.

По сообщению Минспорта РК