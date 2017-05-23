Наталья Ушакова завоевала все бадминтонное «золото» Коми

В Сыктывкаре завершился Чемпионат Республики Коми по бадминтону. В одиночной категории среди мужчин лучшим стал Илья Янчук из Ухты. У женщин отличилась Наталья Ушакова из Сыктывкара. Спортсменка также стала первой в парных категориях – вместе с Татьяной Духовской (парная женская категория) и Ильей Дмитриевым (парная смешанная категория). Она уверенно обошла соперников, завоевав три золотые медали.

Эдуард Наумов из Сыктывкара и Владимир Пирогов из Москвы завоевали «золото» в парной мужской категории.

«В этом году мы наблюдали некое “возвращение”. После нескольких лет перерыва к нам вернулся мастер спорта Илья Янчук и сразу завоевал первое место. Такие спортсмены — украшение любых соревнований. Мы рады, что Илья снова с нами», — отметил Алексей Ушаков.

Победители Регионального этапа получат право выступить на Чемпионате Северо-Западного Федерального Округа по бадминтону, который пройдет в Гатчине 3-4 июня.

Соревнования завершили спортивный сезон 2016-2017, по итогам которого обладателем Кубка Республики Коми стал Владимир Пирогов. Дмитрий Елькин удостоен малого Кубка Республики Коми. А среди женщин лучшей спортсменкой прошедшего сезона стала Татьяна Духовская — ее также наградили Кубком Республики Коми.

По сообщению Минспорта РК