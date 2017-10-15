«Нефтяник» взял реванш у «Ники»

Сыктывкарская баскетбольная «Ника» провела ответный поединок на выезде против омского «Нефтяника». Отметим, что в игре не принимала участие Кетрин Пятина, получившая сотрясение мозга в первом матче чемпионата.

Если в первой встрече команд сыктывкарки позволили хозяйкам паркета вырваться в стартовой четверти далеко вперед, а затем в течение матча играли в «догонялки», то в отчетной смогли остановить стартовый порыв соперниц и даже больше – именно «Ника» была лидером счете на протяжении большей части десятиминутки. Правда, довольно комфортные семь очков превратились под ее занавес всего лишь в два: 18-20.

Рывок хозяйки поля совершили в конце второго игрового отрезка. С 28-28 счет сделался 36-31 – и при таких цифрах стороны ушли на большой перерыв. Пауза пошла на пользу сыктывкаркам, которые сперва восстановили паритет, затем вышли вперед, но концовку отдали «Нефтянику»: 51-40 в пользу Омска перед финальной четвертью.

Решающая десятиминутка прошла под контролем «Нефтяника», который «забрал» ее с разницей в девять очков: 19-10. Итоговый счет: 70-59 и, таким образом, команды обменялись победами в Омске.

15 очков в составе «Ники» набрала Екатерина Мащенкова, дабл-дабл сделала Марина Шевелева – 12 очков и 10 подборов. У «Нефтяника» дабл-дабл на счету Ксении Чинаевой (16+11).

«Нефтяник» выиграл борьбу за подборы (36-33) и оказался точнее в бросках со средней дистанции (52% на 31%) и штрафной линии (83% на 65%). Сыктывкарки показали лучшие цифры в дальних бросках (14% на 30%).

Следующие матчи «Ника» проведет 18 и 19 октября в Екатеринбурге. Соперник – «УГМК-Юниор».

По сообщению Минспорта РК