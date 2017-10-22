Неудачный день для «Ухты» и «Новой генерации»

Неудачно сложился очередной тур мини-футбольной Суперлиги России для команд из Республики Коми.

«Ухта» дома принимала «Газпром-Югру». Как сообщает пресс-служба Минспорта Коми, борьбы в матче не получилось – уже на пятой минуте югорчане открыли счет, а на 14-й увеличили свое преимущество. На перерыв же «Газпром» ушел, ведя в три мяча.

В дебюте второго тайма гости отличились сразу дважды — 0:5. Мяч престижа «Ухта» могла забить с дабл-пенальти, но вратаря Югорска пробить не удалось.

Схожим образом сложился и матч «Новой Генерации» с «Сибиряком». Уже к седьмой минуте встречи гости вели в два мяча, а на перерыв ушли при счете 1:4 (один из мячей «Сибиряк» забил с пенальти).

Во втором тайме игра не успокоилась, сыктывкарцы попробовали играть пять полевых, однако успехов это не принесло, зато зрители увидели настоящее пиршество атакующего футбола: 9:3 в пользу «Сибиряка».

По сообщению Минспорта РК