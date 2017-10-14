«Ника» начала чемпионат с победы

Сыктывкарская баскетбольная «Ника» провела первый матч в новом сезоне Суперлиги-1 чемпионата России. На выезде команда Ольги Дорониной сегодня, 14 октября, сразилась с омским «Нефтяником».

Начало поединка осталось за хозяевами паркета. Два дальних броска от Алены Суховой и один от Натальи Гришкевич (9-0) вынудили наставника «Ники» брать тайм-аут. Ситуация на паркете не изменилась – «Нефтяник» продолжал активно идти вперед, гостям же очки давались с трудом , вдобавок у «Ники» совершенно не пошли броски со штрафной линии.

Как следствие, 14-2 и второй вынужденный тайм-аут от Ольги Дорониной. Только после этой паузы игра пошла на встречных курсах, тем не менее, стартовый игровой отрезок уверенно остался за Омском: 24-12.

В погоню сыктывкарки бросились во второй десятиминутке. Сперва отставание сократилось до восьми очков (27-19), заставив хозяев начать волноваться за итоговый результат, затем возросло до 13 баллов (38-25), на что своевременно дальним броском ответила капитан «Ники» Яна Паневина. Последовавшая серия обоюдных ошибок в счете изменений не допустила, а заключительная перед большим перерывом минута прошла под диктовку «Ники», набравшей в этот отрезок пять очков – с сиреной с фолом забросила Екатерина Мащенкова, добавившая после этого и точный штрафной: 38-33.

В дебюте третьей десятиминутки рывок в 6 очков совершил уже Омск, дав хозяйкам паркета комфортное преимущество, хоть и совершенно ненадолго. Довольно скоро «Ника» подобрала ключи к обороне соперниц и сократила отставание до пары очков. Разница держалась почти до конца четверти, когда Яна Котова в проходе впервые со стартового свистка сделала цифры на табло равными 50-50.

Финальная четверть началась с обмена дальними бросками, чуть позже «трешкой» «Ника» ответила на атаку со средней дистанции вперед – Яна Паневина впервые сделала сыктывкарок лидерами в счете 57-58. Успех «Ники» развила сперва двумя штрафными Яна Котова: 57-60 за две с половиной минуты до конца игры, а затем Екатерина Терехова, забравшая очередной, одиннадцатый за матч подбор и забросившая из «краски»: 57-62.

В нокдаун «Нефтяник» отправила дальним броском Екатерина Мащенкова, сделавшая разницу в восемь очков за минуту до финального свистка. Омск не сдался и сперва Ксения Чинаева реализовала два штрафных, а затем Алене Суховой удался невероятный по траектории дальний бросок: 62-65 и 11 секунд до конца игры. Однако «Ника» не стала форсировать события и оставшееся время на атаку решила «убить» и вынудила хозяек поля сфолить – Мащенкова двумя штрафными установила итоговый счет в поединке: 62-67.

Именно Екатерина Мащенкова стала самым результативным игроком поединка. В ее активе 22 очка и 7 подборов. 16+6 у Яны Паневиной. У «Нефтяника» 16 набрала Алена Сухова. Ложкой дегтя по итогам дня стали травмы сразу двух игроков «Ники» — Екатерины Безгодовой и Кетрин Пятиной. Характер травм будет известен позже.

Отметим, что если в точности бросков со средней дистанции у «Ники» было преимущество (43% на 31%), то в дальних бросках наблюдается равенство (33 %), а в штрафных «Нефтяник» оказался существенно точнее (71% на 56%). При этом сыктывкарки выиграли борьбу за подборы: 39-36.

Завтра команды проведут ответный матч. Начало: 12-00 по московскому времени.

По сообщению Минспорта РК