«Ника» не сумела обыграть соседей по таблице

Сыктывкарская баскетбольная «Ника» в рамках очередного тура Суперлиги-1 чемпионата России на выезде уступила московскому «МБА-2» — соседу по турнирной таблице.

Преимущество хозяек на паркете вылилось в перевес почти во всех четвертях матча за исключением второй, которая зафиксировала ничью 19-19.

А вот стартовая сложилась для сыктывкарок крайне неудачно. Если дебют матча команды провели на равных, то затем последовал мощный рывок москвичек вперед и десятиминутку «МБА-2» завершило с комфортным преимуществом в девять очков: 22-13 и, соответственно, 41-32 к большому перерыву.

Переломить ход игры «Ника» попробовала в третьей четверти, но вышло безуспешно. Более того, отрыв хозяек увеличился до 14 очков: 56-42. Финальная десятиминутка тоже не принесла радости команде из Республики Коми – свисток об окончании поединка зафиксировал 71-50 в пользу «МБА-2».

В составе «МБА-2» 17 очков на счету Нины Глонти (дабл-дабл, учитывая 11 подборов), выступающей за основу «МБА» (Премьер-лига России). 16 баллов у Елизаветы Братчиковой, также выступающей за основной состав московского клуба.

У «Ники» по 10 очков в активе Екатерины Тереховой и Марины Шевелевой. Отметим, что судьбу поединка решила в том числе и борьба под щитом, которую хозяйки выиграли, забрав 50 мячей против 40 у «Ники». Также москвички показали лучший процент по броскам со всех дистанций.

11 февраля команды проведут ответный поединок.

По сообщению пресс-службы БК «Ника»