«Ника» откроет сезон в Омске

14 и 15 октября сыктывкарская баскетбольная «Ника» откроет новый сезон Суперлиги-1 Чемпионата России. В Омске команда Ольги Дорониной сразится с местным «Нефтяником» — одним из главных соперников в борьбе за медали.

В Омск отправляется 10 игроков. Как отметила О. Доронина, настрой в команде боевой, и в Омск «Ника» едет за победой.

«Я всегда настраиваю команду на победу, уверена, мы приложим все усилия, чтобы добиться положительного исхода матчей с «Нефтяником». Соперник тяжелый, серьезный, так что игры будут достаточно равные и интересные. Согласна, что стартовать матчами в Омске достаточно тяжело, но, с другой стороны, лучше с «Нефтяником» играть осенью, чем зимой, когда там крайне низкая температура и тяжелее дается акклиматизация и переход в другой часовой пояс», — отметила Ольга Доронина.

Матчи с «Нефтяником» начнутся в 18-00 и 15-00 по местному времени соответственно (15-00 и 12-00 по московскому).

Напомним, в прошлом сезоне «Ника» и «Нефтяник» одержали по две домашних победы.

По сообщению Минспорта РК