«Ника» поборется за выход в плей-офф в Москве

10 и 11 февраля в Москве сыктывкарская «Ника» в рамках очередного тура баскетбольной Суперлиги-1 чемпионата России встретится с «МБА-2» — соперником за место в плей-офф. К матчам команда из Республики Коми подходит не в оптимальном составе – не оправилась от травмы Екатерина Ковалева и матчи в Москве пропустит, но уже должна вернуться в строй к следующим домашним поединкам.

«В целом, предыдущие матчи против «Ростова» и «Ставропольчанки» мне понравились, за исключением четвертой встречи. Там команде не хватило физических кондиций и игра была далека от лучшей. У нас было время набрать форму, восстановиться. Конечно, мы хотим победить, тем более, что каждая победа сейчас на вес золота, но сделать это будет очень тяжело», — подчеркнула главный тренер Ольга Доронина.

Напомним, в родных стенах «Ника» дважды одержала победу над москвичками.

«Но и те матчи сложились непросто, мы все время шли на равных. У «МБА-2» много скоростных атакующих игроков, а на домашние матчи всегда в состав «спускается» пара игроков из Премьер-лиги, поэтому обе предстоящие встречи станут серьезным испытанием, что доказывают достаточно уверенные победы «МБА-2» над московским же «Динамо». Соперник поймал кураж и мы должны сбить его», — добавила игрок «Ники» Анна Варламова.

По словам Анны Варламовой, команда в полной боевой готовности.

«Наши игры показывают, что мы недостаточно стабильно выступаем. Но все в команде работают, чтобы это впечатление осталось в прошлом. Нужно выйти на паркет и постараться показать все лучшие качества, тогда удастся добиться хорошего результата», — заключила «восьмерка» сыктывкарок.

Отметим, что в турнирной таблицы предстоящие соперники — соседи. «МБА-2» идет на пятом месте, имея в активе 41 очко. У «Ники», идущей шестой, 35 баллов, но сыктывкарки имеют четыре игры в запасе.

По сообщению пресс-службы БК «Ника»