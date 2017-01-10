«Ника» проиграла лидерам баскетбольной Суперлиги

Сыктывкарская «НИКА» выездным матчем против курского «Динамо-Фарм» в рамках баскетбольной Суперлиги-1 чемпионата России начала 2017 год.

«Динамо» — лидер дивизиона, одержавший 18 побед в 18 встречах. Свою победную серию соперницы планировали продолжить и матчем с дружиной из Республики Коми. И, если в первой четверти «НИКА», игравшая без одного из своих лидеров — Марины Шевелевой, сыграла с фаворитами на равных, то в последующих игровых отрезках «Динамо» было объективно сильнее.

Между тем, поначалу команды обменивались атаками, по истечении восьми минут зафиксировали счет 12-12, хоть и концовка первой десятиминутки ознаменовалась курским рывком в пять очков. Но во второй четверти у «НИКИ» разладилась игра в атаке. Если в защите сыктывкарки отработали неплохо, позволив «Динамо» набрать всего лишь 13 очков (один из самых низких результатов Курска за сезон), то в атаке гости сами отметились лишь двумя баллами – это Екатерина Васильева дважды была точна со штрафной линии: 30-14 к большому перерыву.

Чуть более результативнее прошла третья четверть, по итогам которой лидерство «Динамо» упрочилось: 45-20. А самой веселой выдалась финальная десятиминутка, победу в которой также одержали хозяйки паркета: 23-11 и итоговые 68-31 на табло.

Больше всех очков в матче набрала игрок «Динамо» Екатерина Поляшова – 12. У сыктывкарок самыми результативными стали Екатерина Безгодова и Екатерина Терехова, набравшие по 9 очков. Кроме того, Екатерина Терехова полезно действовала на подборе, забрав 15 отскоков от кольца. Завтра команды проведут повторный поединок.

По сообщению пресс-службы БК «Ника»