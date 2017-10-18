«Ника» проиграла «свежим» юниоркам «УГМК»

Сыктывкарская баскетбольная «Ника» в рамках очередного тура российской Суперлиги-1 на выезде встретилась с «УГМК-Юниор» (Екатеринбург). Как напомнили в пресс-службе Минспорта Коми, в первом туре «Ника» обменялась выездными победами с омским «Нефтяником», а «УГМК-Юниор» раунд пропускал, так что уралочки сэкономили сил.

То, что матч не будет простым, доказала уже первая десятиминутка, которую хозяйки выиграли, хоть и с минимальным преимуществом: 16-15. А вот к большому перерыву лидерство «УГМК-Юниор» упрочилось до вполне комфортных 9 очков: 31-22.

У «Ники» была еще половина игры, чтоб исправить ход событий, но завершающая стадия атаки у сыктывкарок не задалась. Процент двухочковых бросков – 37,8 % — хоть и выше, чем у соперниц, но все же не те цифры, которые повлияли бы на исход встречи.

Самая красноречивая цифра матча – потери. Их у «Ники» аж 27 против хозяйских 12. Да и в перехватах «УГМК» постарался лучше: 13-8. Эти параметры нивелировали преимущество сыктывкарок в борьбе за подборы: 38 на 49 в пользу гостей.

Как следствие, сыграть по-настоящему в догонялки «Ника» не смогла. Команды обменялись выигранными четвертями с одинаковым счетом 19-16 и завершили матч победой коллектива из Екатеринбурга: 66-57.

17 очков и 9 подборов в активе сыктывкарки Яны Котовой, 12+4 у Ксении Андреевой.

В составе «УГМК-Юниор» 16+7 у Юлии Зарубиной, 14+4 у Елизаветы Крымовой. Завтра, 19 октября, команды проведут ответный поединок.