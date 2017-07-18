«Ника» провела первую открытую тренировку

Сыктывкарская баскетбольная «Ника» после летней паузы приступила к подготовке к новому сезону. Под руководством главного тренера команды Ольги Дорониной занимается группа из 12 человек. В конце недели к ним присоединится Марина Шевелева, а в конце августа – Лидия Петина.

В группе тренируются: Кэтрин Пятина, Екатерина Терехова, Екатерина Безгодова, Ксения Андреева, Виктория Макарова, Яна Котова, Екатерина Мащенкова, Алина Замараева, Яна Паневина, а также три игрока, приглашенные на просмотр, в том числе, и сыктывкарка Анна Изнобова (Исакова). По приглашенным на просмотр игрокам вопрос будет решен в течение сборов.

Как отметила Ольга Доронина, команда вышла из отпуска с хорошим настроением. К тому же, большинство игроков занимались по индивидуальной программе, чтобы поддерживать себя в форме. Отметим, что индивидуальной работой с баскетболистками в новом сезоне будет заниматься ассистент тренера Виктор Данилов, пришедший в «Нику» из Ростова.

«Это молодой и амбициозный специалист, работавший с мужской студенческой командой из Ростова и вышедший с ней в финальный этап чемпионата АСБ – Лигу Белова. У него огромное желание работать, развиваться», — подчеркнул генеральный менеджер клуба Максим Чурсанов.

На Виктора Данилова также будет возложена скаутская деятельность – анализ и изучение соперников и т.п. Цель в новом сезоне для «Ники» — первое место.

«Мы ставим главный акцент на игры плей-офф, понимая, что именно там решится судьба медалей. Да, для игроков сейчас это дополнительная психологическая нагрузка, ведь мы объявили цель сразу же, но все они опытные мастера, многие уже выигрывали Суперлигу, поэтому опасений в этом плане нет. На данный момент мы сильнейшие в дивизионе по составу, но нужно быть и лучшими как команда», — добавил Максим Чурсанов.

О медалях говорит и новичок «Ники» — Екатерина Мащенкова, вошедшая в прошлом сезоне в символическую пятерку Суперлиги.

«У нас есть цель – медали, мы ее должны выполнить. Мы этого все хотим. Времени на адаптацию много не потребуется. Почти все игроки знали друг друга уже давно, так что все будет отлично», — считает игрок.

Верит в успех и Алина Замараева, для которой этот переход стал первым в карьере.

«Для меня новый город, новые люди – это необычно, непривычно. Но это никак не отразится на моей игре», — отметила баскетболистка.

И руководство, и игроки подчеркивают, что команде нужно сыгрываться. Так что в начале сентября «Ника» планирует выездные товарищеские матчи, а в середине месяца рыси примут участие в стартовом этапе Кубка России.

По сообщению пресс-службы БК «Ника»