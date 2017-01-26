«Ника» — «Ростов»: снова нервы, но результат другой

Сыктывкарская баскетбольная команда «Ника» и «Ростов-Дон-ЮФУ» устроили и в ответной игре драму с интригующей развязкой. Правда, в отличие от первого матча иными оказались и сюжет, и итог поединка.

Стартовая четверть ознаменовалась не только равной игрой, в которой интереснее выглядели хозяйки паркета, но и 11 фолами, которые были найдены в действиях сыктывкарок. Особенно роскошными выглядели фолы в атаке. Как итог, 14 из 18 очков «Ростов» набрал с линии штрафных бросков и это еще несколько раз промахнулся. Забегая вперед, скажем, что гости в целом набрали штрафными 33 очка за матч. Для сравнения – в стартовой десятиминутке южанки получили только четыре персональных замечания. И даже с такой статистикой четверть осталась за «Никой»: 20-18.

Как ни парадоксально, когда во втором игровом отрезке хозяйкам паркета перестали давать спорные фолы, инициатива стала переходить к «Ростову». С отметки 30-18 в пользу «Ники» в ходе четверти команды получили по 38-37 к большому перерыву. А в третьем отрезке «Ростов» и вовсе вышел вперед – 57-61 по окончании периода.

Развязка наступила на последних минутах поединка. Обе команды к тому моменту совершили достаточное количество нарушений, ряд игроков «висел» на фолах, и тут можно проследить интересную тенденцию. Если по командным фолам вначале с огромным отрывом в дебюте встречи лидировала «Ника», а «Ростов» «подтянулся» по ходу второй и третьей четверти, то и по персональным фолам сначала за пять нарушений правил отправились отдыхать лидеры сыктывкарок Марина Шевелева и Екатерина Терехова, у каждой из которых несколько фолов именно в нападении, включая и пятые нарушения правил, а затем уже лидеры «Ростова» — Екатерина Мащенкова и Яна Котова. Однако, стоит отметить, что лидеров хозяев судьи удалили с площадки намного раньше лидеров гостей. Что несомненно сказалось на ходе игры.

За три минуты до финального свистка «Ника» отставала на три очка: 70-73, но ряд ошибок вкупе с серией фолов не позволили сыктывкаркам догнать соперниц. Итоговый счет матча: 76-83 в пользу гостей. Кстати, это первое домашнее поражение «Ники» после семи побед подряд.

Статистика в этот день оказалась примечательной не только обилием фолов. К слову, без них не ушел никто из игроков, хоть на секунду появлявшихся на паркете. Солидные для поединка 31 очко набрала Екатерина Мащенкова, ставшая самым результативным игроком встречи. У «Ники» 22 балла в активе Екатерины Безгодовой.

Борьба за подборы завершилась мировой: 39-39, а вот 79 % точности со штрафных против сыктывкарских 65 % и шесть трехочковых бросков из 16 возможных предопределили исход матча.

Следующие поединки «Ника» проведет 28 и 29 января на своем поле. Соперник – «Ставропольчанка». Начало игр: 16-00.