«Ника» взяла реванш в Екатеринбурге

Сыктывкарская баскетбольная «Ника» в очередном туре Суперлиги-1 чемпионата России провела повторный выездной матч с «УГМК-Юниор» (Екатеринбург).

Обидное поражение в первой встрече команд, прежде всего, из-за собственных ошибок, послужило хорошим уроком для сыктывкарок, которые решили с самых первых минут забрать инициативу в свои руки. Как сообщает пресс-служба Минспорта Коми, не слишком успешно начавшийся поединок «Ника» перевернула в свою сторону. На большой перерыв команды ушли при 28:19 в пользу команды Ольги Дорониной.

Впрочем, все интересное оказалось еще впереди. Третий игровой отрезок остался за «УГМК», и преимущество гостей сократилось до легко отыгрываемых шести очков.

Решающая четверть стала по-настоящему валидольной. Хозяева паркета подбирались все ближе и ближе к сыктывкаркам. За две минуты до финальной сирены преимущество «Ники» составило всего два очка, а за 22 секунды до конца четвертой четверти сменился лидер – дальний бросок Елизаветы Комаровой вывела вперед уралочек.

«Ника» взяла последний оставшийся тайм-аут и чуть было не потеряла в своей атаке мяч, благо, из рук все той же Комаровой его буквально вырвала Яна Котова, передавшая снаряд Екатерина Мащенковой, которая заработала два штрафных броска. Играть оставалось шесть секунд. Новичок «Ники» проявила железную волю и дважды оказалась точна: 62-63. Теперь уже тайм-аут взяли хозяева, но распорядиться мячом в оставшееся время не смогли – Виктория Макарова сделала перехват, и «Ника» удержала столь нужную победу.

Дабл-дабл сделала сыктывкарка Марина Шевелева: 16 очков и 13 подборов, 14+8 в активе Екатерины Мащенковой. У хозяек поля 13+6 на счету Елизаветы Комаровой, 11+8 у Дарьи Яловой.

По сообщению Минспорта Коми