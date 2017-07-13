«Ника» заполучила игрока из Премьер-лиги

Сыктывкарская баскетбольная «Ника» за несколько дней до начала тренировочных сборов провела, пожалуй, самый громкий трансфер в Суперлиге-1 – ряды команды из Республики Коми пополнила Алина Замараева, выступавшая в прошлом сезоне за «Вологду-Чевакату» из Премьер-лиги.

Амплуа Алины Замараевой – защитник. Впрочем, игрок универсальный, так, в сезоне 2012/13 она была признана лучшим легким форвардом «Финала восьми» молодежного чемпионата России. А в сезоне 2013/14 – лучшим игроком своего клуба. К слову, Алина Замараева долгое время была капитаном «Чевакаты-2».

В сезоне 2016/2017 она приняла участие в 28 матчах Премьер-лиги, набирая 4,4 очка, совершая в среднем 1,8 подборов, 1,1 передачу и 0,6 перехвата за 19 минут. Один из козырей баскетболистки – дальние броски – по их точности (45 %) она вошла в топ-10 игроков сильнейшей лиги России.

«Алина – прекрасный сильный игрок с весомым опытом выступления в сильнейшем чемпионате Европы. Мы рады, что нам удалось достичь соглашения и уже на следующей неделе Алина приступит к тренировкам в составе «НИКИ». Игроков такого класса в Суперлиге-1 единицы», — подчеркнул генеральный менеджер «Ники» Максим Чурсанов.

Отметим, что новичок клуба обладает опытом выступления и на международных соревнованиях.

В сезоне 2010/2011 Алина Замараева выступала за сборную России на Чемпионате Европы среди игроков до 18 лет, набирая в среднем 8 очков за матч.

В 2012 году Алина Замараева в составе молодежной сборной России (до 20 лет) стала серебряным призером первенства Европы, проходившего в Венгрии. 19-летний игрок набирала в среднем два очка за отведенные на паркете шесть минут, но уже в сезоне 2012/13 стала игроком основы сборной России, став третьей по результативности в команде на Чемпионате Европы со следующей статистикой в среднем за игру: 21 минута, 6,8 очков, 2,2 подбора и 0,8 передач и 0,9 перехватов.

Алина Замараева, родилась 24 сентября 1993 года, мастер спорта.

Рост: 179 см, вес 61 кг.

Выступала за «Вологду-Чевакату» и «Вологду-Чевакату-2».

В детстве мечтала стать моделью, но остановила свой выбор на баскетболе.

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По сообщению пресс-службы БК «Ника»