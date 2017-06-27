«Ника» заполучила лучшего снайпера Суперлиги-1

Очередным и, пожалуй, самым грозным новичком сыктывкарской баскетбольной «Ники» стала Екатерина Мащенкова — лучший снайпер и лучший легкий форвард Суперлиги-1 сезона 2016-2017, в котором она вошла в число пяти сильнейших игроков дивизиона.

Прошедший сезон Екатерина Мащенкова провела в «Ростове-Дон-ЮФУ» (Ростов-на-Дону). Напомним, что «Ника» подписала недавно и ее бывшую одноклубницу – Яну Котову.

В среднем за игру в сезоне новичок сыктывкарского клуба набирала 16,3 очка, совершая 6 подборов, делая по 1 перехвату и 1,3 передачи за 27 минут. По общему количеству набранных очков она также первенствовала с показателем 618 очков (кстати, на втором и третьем местах в данном рейтинге два других игрока «Ники» — новичок Клуба Яна Паневина и Марина Шевелева). Также Екатерина Мащенкова входит в тройку лучших игроков чемпионата по коэффициенту полезности игрока.

«Екатерина Мащенкова – на данный момент, возможно, лучший игрок Суперлиги на позиции нападающего. Это игрок, который умеет делать на паркете почти все, и с ее приходом в нашу команду «Ника» должна ещё больше прибавить в атаке и в агрессии. Нет сомнений, что Екатерина станет одним из лидеров команды», — подчеркнул генеральный менеджер клуба Максим Чурсанов.

С некоторыми игроками «Ники» Екатерина Мащенкова знакома и поддерживает хорошие отношения, так что проблем с адаптацией в коллективе у нее не возникнет.

Досье:

Екатерина Мащенкова, родилась 9 февраля 1988 г.

Кандидат в мастера спорта, рост 182 см, вес 70 кг.

Выступала за «Викторию» (Саратов), «Динамо» и «Динамо-2» (Курск), «УГМК-Юниор» (Екатеринбург), «Динамо-ГУВД» (Новосибирск), «Воронеж-СКИФ» (Воронеж), «Ростов-Дон-ЮФУ» (Ростов-на-Дону).

В сезоне 2014/2015 в составе «Воронеж-СКИФ» Екатерина Мащенкова выигрывала золотые медали Суперлиги-1 и была признана лучшим лёгким форвардом.

По сообщению пресс-службы БК «Ника»