«Новая генерация» и «норильский никель» сыграли вничью

Сыктывкарская мини-футбольная «Новая Генерация» в рамках очередного тура Суперлиги России на своем поле сегодня, 5 октября, приняла «Норильский Никель».

Первый тайм голов болельщикам не подарил. Зато во втором сыктывкарцы открыли счет – на 39-й минуте отличился Иван Обжорин. Ровно через минуту Сергей Пономарев вернул равенство на табло, а еще через две минуты Сергей Сытин склонил чашу весов в матче на сторону «Никеля»: 1-2.

Уйти от поражения сыктывкарцы смогли за минуту до конца игры – мяч на счету Владислава Барскова, принесшего «Новой Генерации» третью ничью в сезоне.

Завтра, 6 октября, команды проведут ответный поединок.

По сообщению Минспорта РК