«Новая генерация» потренировалась и сыграла с воспитанниками интерната

Игроки сыктывкарской мини-футбольной команды «Новая генерация» провели в рамках Года добрых дел мастер-класс для воспитанников школы-интерната №3 города Сыктывкара, которая находится в Эжвинском районе столицы Коми.

Местная футбольная команда школы-интерната, к слову, неоднократно участвовала и становилась победителем и призером Первенства России по программе специальной олимпиады. Юные футболисты также побеждали в Кубке Президента России для спортсменов с инвалидностью.

Ребят навестили начальник команды «Новая генерация» Александр Коданёв и игроки Александр Кригер, Иван Суворов, Виталий Коданёв и Дмитрий Леготин. Профессионалы провели разминку с подростками, затем все участники мастер-класса разделились на четыре команды, в каждой из которых было по одному игроку «Генерации». После этого коллективы сыграли несколько матчей между собой.

«Очень приятно встречать в нашем зале игроков «Новой генерации». Они уже к нам приезжали несколько лет назад с мастер-классом. В этом сезоне мы по приглашению клуба посетили их матч против «Норильского никеля». Ребята сегодня очень ждали игроков «Генерации» и с интересом приняли участие в мастер-классе. Футбол в нашем интернате любят, все мальчишки играют. А серьезно и активно этим видом спорта занимаются 20 человек в двух группах. Сейчас мы готовимся к первенству республики, которое состоится в марте следующего года», — рассказал школьный учитель физкультуры Сергей Зеленцов.

В свою очередь, игроки профессионального клуба отметили важность таких встреч с молодыми футболистами.

«Мы с радостью всегда приезжаем на мастер-классы. Мне кажется, детям очень приятно. Ну, и нам нужно популяризировать клуб, тем более «Год добрых дел», стараемся это оправдывать. А по детям скажу: во-первых, Эжва для меня дом родной, я сразу сюда приехал. Дети здесь всегда были перспективные, техничные, одаренные. Этот интернат – не исключение. Мы побились сегодня, хорошо поиграли, понравилось. Есть очень техничные ребята. Видно, с ними работает тренер – тоже в прошлом хороший футболист. Он сам хороший игрок, и видна рука тренера», – поделился впечатлениями вратарь «Новой генерации» Александр Кригер.

По окончании мини-турнира, игроки «Генерации» подарили детям клубные шарфы и три футбольных мяча для тренировок и подготовки к будущим матчам. После – традиционное фото на память и чаепитие.

Уже в среду «Новая генерация» отправится в Норильск, где 27 октября проведет ответный матч 1/8 финала Кубка России по мини-футболу против «Норильского никеля». Напомним, первая встреча, которая состоялась в Сыктывкаре, завершилась в пользу норильчан 5:3.

По сообщению Минспорта РК