«Новая генерация» забила два, но пропустила десять

Сыктывкарская мини-футбольная «Новая Генерация» в рамках очередного тура Суперлиги России на своем поле в повторной встрече сразилась с «Норильским Никелем». Первый матч команд завершился ничьей. В отчетном поединке сыктывкарцы также забили дважды, но пропустили намного больше.

0-2 в пользу гостей «горели» уже в дебюте матча, вынудив наставника «Новой Генерации» Вадима Яшина взять тайм-аут. Впрочем, пауза на происходящее на паркете не повлияла – уже к 14-й минуте «Никель» вел в четыре мяча, один из которых был забит с десятиметровой отметки – сыктывкарцы исчерпали лимит нарушений на тайм. Благо, с другими двумя десятиметровыми голкипер хозяев Александр Кригер справился, а в начале второй половины встречи Виталий Коданев наконец-то счет «размочил»: 1-4.

Однако переломить ход игры сыктывкарцы не сумели, вновь перебрав фолы и допустив ряд серьезных ошибок в обороне. Подвиг Александра Кригера повторил Кирилл Щурок, отбивший тоже два десятиметровых удара, но все, что смогла сделать «Генерация», так это забить еще раз в ответ на несколько красивых мячей в исполнении гостей. Итоговый счет поединка: 2-10 в пользу «Норильского Никеля».

По сообщению Минспорта РК