Определились пары 1/8 финала первенства России среди девушек

В Сыктывкаре продолжается финальный этап первенства России по баскетболу среди девушек 2001 года рождения. 17 января прошли заключительные матчи группового этапа.

Команда Санкт-Петербурга-2 разгромила соперниц из ХМАО Югра: 80-28 и обеспечила себе первое место в группе. Второе место у команды Ростовской области, которая обыграла хозяек соревнований, сборную Республики Коми, со счетом 81-51.

Москва-3 обыграла Красноярский край-2: 94-68, что позволило ей стать третьей в группе. Первое место у Московской области-1, разгромившей ставший вторым Татарстан: 89-41.

Еще один разгром учинил Санкт-Петербург-1, камня на камне не оставивший от Московской области-3: 97-25. Город на Неве стал в группе вторым, первая строка у Москвы-2.

Первой из команд-участниц перешагнула отметку в 100 набранных очков команда Москвы-1, уверенно справившаяся с соперницами из Мурманской области: 110-41. Столичный коллектив стал первым в группе, мурманчанки четвертыми. Судьбу же второго места определил поединок Свердловской и Рязанской области, в котором команда с Урала одержала победу: 65-42.

Завтра, 18 января, начнутся матчи 1/8 финала:

Москва-2 – Мурманская область

Татарстан – ХМАО Югра

Свердловская область – Московская область-3

Санкт-Петербург-2 – Красноярский край-2

Санкт-Петербург-1 – Рязанская область

Московская область-1 – Республика Коми

Ростовская область – Москва-3

Команда Москвы-1 автоматически прошла в ¼ финала.

По сообщению Минспорта РК