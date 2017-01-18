Определились пары 1/8 финала первенства России среди девушек
В Сыктывкаре продолжается финальный этап первенства России по баскетболу среди девушек 2001 года рождения. 17 января прошли заключительные матчи группового этапа.
Команда Санкт-Петербурга-2 разгромила соперниц из ХМАО Югра: 80-28 и обеспечила себе первое место в группе. Второе место у команды Ростовской области, которая обыграла хозяек соревнований, сборную Республики Коми, со счетом 81-51.
Москва-3 обыграла Красноярский край-2: 94-68, что позволило ей стать третьей в группе. Первое место у Московской области-1, разгромившей ставший вторым Татарстан: 89-41.
Еще один разгром учинил Санкт-Петербург-1, камня на камне не оставивший от Московской области-3: 97-25. Город на Неве стал в группе вторым, первая строка у Москвы-2.
Первой из команд-участниц перешагнула отметку в 100 набранных очков команда Москвы-1, уверенно справившаяся с соперницами из Мурманской области: 110-41. Столичный коллектив стал первым в группе, мурманчанки четвертыми. Судьбу же второго места определил поединок Свердловской и Рязанской области, в котором команда с Урала одержала победу: 65-42.
Завтра, 18 января, начнутся матчи 1/8 финала:
Москва-2 – Мурманская область
Татарстан – ХМАО Югра
Свердловская область – Московская область-3
Санкт-Петербург-2 – Красноярский край-2
Санкт-Петербург-1 – Рязанская область
Московская область-1 – Республика Коми
Ростовская область – Москва-3
Команда Москвы-1 автоматически прошла в ¼ финала.
По сообщению Минспорта РК
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