Ориентировщики Коми собрали комплект медалей на чемпионате СЗФО

На Чемпионате и Первенстве Северо-Западного федерального округа России по спортивному ориентированию бегом в Псковской области спортсмены Республики Коми завоевали четыре призовых места.

Как сообщил президент региональной федерации спортивного ориентирования в Иван Чураков, за медали в соревнованиях боролись спортсмены из Ленинградской, Мурманской, Архангельской, Псковской, Новгородской областей и Республики Коми. Также вне конкурса выступали представители Смоленской, Московской, Тульской, Тверской, Брянской, Орловской областей и Белоруссии. Республику Коми представляли 12 спортсменов.

Соревнования проходили по трем дисциплинам: эстафета, спринт, классика. Для каждой группы были предусмотрены свои дистанции.

В эстафете спортсмены Республики Коми завоевали сразу три призовых места. Команда в составе Надежды Ермолиной, Надежды Рудаковой и Елены Мяндиной стала третьей в женской элите. В категории «девушки» тройка Дарьи Ульяновой, Елизаветы Зюзевой и Марины Анучиной завоевала «серебро». А среди юношей команда в составе Семена Безносикова, Аркадия Окунева, Кирилла Кузьчуткомова заняла первое место. Кроме этого, Семен Безносиков стал вторым в спринте на длинной дистанции.

«Дистанции были технически и физически очень сложные. Местность не привычная. Дополнительно организаторы усложняли дистанции чередованием различных масштабов карт и разнообразием местности. Но наши спортсмены достойно выдержали все испытания», — отметил Иван Чураков.

По сообщению Минспорта РК