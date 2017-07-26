Павел Франц о школьных годах и самых лучших матчах

Главный тренер сыктывкарского хоккейного клуба «Строитель» Павел Франц побывал в редакции «Комиинформа», где было подписано соглашение об информационном партнерстве агентства с командой. Рулевой команды рассказал об обновлении команды, предсезонной подготовке, а также вспомнил о начале своей блестящей карьеры.

Учился в школе №35. Там всегда культивировался хоккей с мячом, потому что она расположена недалеко от стадиона.

«К нам пришел Владимир Владимирович Плосков. И он меня, маленького семилетнего мальчишку, спрашивает: «Хочешь в хоккей играть?» Я подумал: почему нет? Вот так все пошло и поехало. Днем и ночью был на стадионе», — вспоминает П.Франц.

Один из лучших защитников в истории мирового бенди признается, что не был способным учеником. В детстве постоянно «сидел на лавке», был в глубоком запасе. Сам он поверил, что может играть в хоккей, в 16 лет.

«Я много уделял времени занятиям на стадионе. Практически там жил. Помню, до школы, с 7 до 8, там были занятие, катались по льду, делали разные упражнения, в хоккей играли. Потом школа. И после часа дня до десяти вечера были на стадионе», — рассказал П.Франц.

Кстати, в школе №35 учились и другие звезды русского хоккея. Например, Эдуард Бай.

Самым запоминающимся матчем за всю карьеру П.Франц считает финал Чемпионата мира 2006 года в Стокгольме против сборной Швеции.

«Тогда осталось десять минут до конца матча, и судьи удалили сразу нескольких наших игроков. Мы всемером заканчивали матч против одиннадцати шведов и троих судей. Нас били, мы оборонялись и выстояли», — рассказал тогда еще защитник сборной России.

В качестве тренера своим лучшим матчем он считает последнюю игру прошедшего сезона, финал переходного турнира за выход в Суперлигу, когда «Строитель» обыграл «Мурман» и окончательно подтвердил свое право выступать в числе сильнейших.

«Тогда были плохие погодные условия. Но ребята бились до конца. Я поблагодарил их за то, что они продемонстрировали свои бойцовские качества, отдали игре все, что можно. В их глазах была «Курская дуга», — заявил главный тренер.