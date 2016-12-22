Первенство мира по хоккею с мячом среди юниоров 18-19 лет в Сыктывкаре обрело свою символику

В рамках проведенного Министерством физической культуры и спорта Республики Коми конкурса на создание символики (логотип и талисман) Первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров 18-19 лет поступило 45 творческих работ.

«Перед подведением конкурсной комиссией итогов творческого состязания мы провели на нашем веб-ресурсе интерактивное народное голосование, — напомнил министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной. — По его результатам был составлен своего рода шорт-лист, в который вошли 10 работ, набравших наибольшее количество голосов интернет-пользователей. Члены конкурсной комиссии в результате жарких дебатов приняли решение взять за основу эмблемы Первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров 18-19 лет в Сыктывкаре вариант №16 (в его пользу, в частности, были простота, наличие таких элементов как «Хоккей с мячом», «Сыктывкар»), который был направлен на существенную доработку дизайнеру и затем утвержден конкурсной комиссией. Эмблема будет использоваться на афишах, плакатах, различной сувенирной продукции».

Талисманом Первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров 18-19 лет, сказал Николай Бережной, по решению конкурсной комиссии будет медведь.

«В роли талисмана спортивных соревнований может выступать любое существо, отражающее особенности культуры страны (региона, города)-организатора, это может быть как животное, так и сказочный персонаж. И, конечно, талисман должен быть симпатичен, близок болельщикам», — отметил Николай Бережной.

Как рассказал министр, определяясь с талисманом предстоящего международного турнира в Сыктывкаре, члены конкурсной комиссии аргументировали свой выбор следующим. Медведь — один из ключевых персонажей в мифологии финно-угров в целом и народов коми в частности. Именно медведь наиболее часто присутствует в работах, поступивших в рамках конкурса на создание символики Первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров 18-19 лет. К тому же медведь (как талисман, символ хранителя традиций города, оберегающего ростки новой жизни) изображен на гербе Сыктывкара (ранее- Усть-Сысольска) — площадки проведения соревнований, а также на эмблеме местного клуба по хоккею с мячом «Строитель».

«Планируется, что презентация талисмана пройдет в рамках церемонии открытия Первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров 18-19 лет. Сейчас мастер изготавливает по специально разработанному эскизу ростовые куклы талисмана», — заключил Николай Бережной.

***В Первенстве мира по хоккею с мячом среди команд до 19 лет, которое пройдет в Сыктывкаре с 27 по 29 января 2017 года, примут участие пять команд: сборные России, Швеции, Финляндии, Норвегии и Казахстана.

По сообщению Минспорта РК