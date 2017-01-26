Первенство мира по хоккею с мячом среди юниоров в Сыктывкаре объявили открытым

В спортивном комплексе «Северная Олимпия» состоялась церемония открытия Первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров до 19 лет. Для приехавших на соревнования хоккеистов из пяти стран-участниц это была последняя возможность отдохнуть перед напряженным графиком игр.

Началась церемония с лазерного шоу. Затем на сцену выехали фигуристы с флагами. Не могло обойтись мероприятие такого масштаба без визитной карточки Коми – ансамбля «Асъя кыа».

Несколько приезжих хоккеистов и тренеров не удержались и начали снимать их выступление на телефоны.

Профессиональный восторг у них вызвали вращения маленьких фигуристок – воспитанниц спортивной школы «Северная Олимпия».

Свой номер с этнической составляющей показал коллектив «Фаэтон», опять же с помощью учащихся ДЮСШ.

На лед в сопровождении талисмана сыктывкарского «Строителя» мишки Стройки выкатились воспитанники спортивной школы хоккея с мячом трех возрастов.

Затем появились и игроки взрослой команды «Строитель».

Услышав всемирно известную «Калинку», под которую танцевал ансамбль «Сигудӧк», скандинавские спортсмены стали хлопать в такт. Параллельно с нашими артистами акробатические трюки, вроде прыжков через скакалку, выполнял московский Балет на льду под руководством Ирины Порываевой.

Настало время официальной части. Глава Коми Сергей Гапликов поприветствовал команды и зрителей.

«За 30 лет это первое соревнование такого уровня, которое мы принимаем с честью и гордостью. Русский хоккей для республики что-то сродни национальной идее. Мы искренне переживаем за наших спортсменов и обязаны сделать все, чтобы этот вид спорта в республике возродился», — заявил губернатор.

На льду под своими флагами появились по представителю от каждой сборной: России, Швеции, Финляндии, Казахстана и Норвегии.

Технический делегат Международной федерации бенди норвежец Тор Аудун Соренсен заметил, что в его стране хорошо знают Николая Бажукова и Раису Сметанину из Коми. Но все же он говорил не о лыжных гонках, а о своем виде спорта.

«Наша федерация принимает все усилия, чтобы хоккей с мячом включили в олимпийскую программу. Скоро состоится заседание, где будет обсуждаться этот вопрос. Уже и Китай подключился к нашей игре, созданы и мужская, и женская команды. Надеюсь, что в 2016 году он станет олимпийским спортом», — заявил господин Соренсен и призвал публику сделать все возможное, чтобы это произошло.

После прозвучали национальные гимны, и С.Гапликов объявил первенство мира открытым.

После продолжилась музыкально-танцевальная программа. Коллектив United Bit из Ухты использовал в музыке к своему номеру отрывки из песни шведской рок-группы Europe, чем порадовал гостей из Скандинавии.

А ансамбль барабанщиков Beat Boys задал стартующему завтра первенству боевой ритм.

Игры в режиме нон-стоп начнутся на Республиканском стадионе с 10 часов. Программу можно посмотреть здесь.

Илья Баканов

Фото Антона Пархачёва