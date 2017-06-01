Первое и второе места заняли сыктывкарские танцоры на международном кубке

На Международном Кубке ЦСКА XXII «Вальс Победы» в Москве спортсмены из Сыктывкара завоевали две медали. Как сообщила директор танцевально-спортивного клуба «Ритм» Сыктывкара Елена Шульц, серебряными призерами среди юниоров 1+2 (12-13 лет и 14-15 лет) до «С» класса стали Егор Иевлев и Елизавета Михайлова, а Сергей Васильев и Анна Фролова завоевали «золото» в категории «молодежь+взрослые» до «А» класса.

«Юниоры нашей команды исполнили латиноамериканскую программу, состоящую из пяти танцев – самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль и джайв, а пара Васильев-Фролова представила европейскую программу», — рассказала Елена Шульц.

В соревнованиях участвовали более пяти тысяч спортсменов из 17 стран. Россию представляли 60 регионов.

«Третий год подряд наши танцоры занимают призовые места Кубка. В прошлом году это были Егор Иевлев и Елизавета Михайлова — они стали золотыми медалистами соревнований», — отметила Елена Шульц.

По сообщению Минспорта РК